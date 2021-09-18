КХЛ. Минское «Динамо» прервало победную серию, уступив «Салавату Юлаеву»

«Зубры» не могут взять верх над уфимским клубом уже более пяти лет. Впрочем, фавориту виктория далась очень непросто. Белорусы здорово выглядели на протяжении всего противостояния. А проиграли из-за одной-единственной ошибки. Во втором периоде в рядах хозяев забросил Гранлунд. Таким образом, победная серия «Динамо» прервалась. Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта также проведут на выезде. 20 сентября играем с челябинским «Трактором».