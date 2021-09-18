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КХЛ. Минское «Динамо» прервало победную серию, уступив «Салавату Юлаеву»

18 сентября 2021 17:51
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Новости Беларуси. Минимальное поражение в Континентальной хоккейной лиге потерпело минское «Динамо». Белорусы на выезде всего одну шайбу уступили звездному «Салавату Юлаеву», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» прервало победную серию, уступив «Салавату Юлаеву»-1

«Зубры» не могут взять верх над уфимским клубом уже более пяти лет. Впрочем, фавориту виктория далась очень непросто. Белорусы здорово выглядели на протяжении всего противостояния. А проиграли из-за одной-единственной ошибки. Во втором периоде в рядах хозяев забросил Гранлунд. Таким образом, победная серия «Динамо» прервалась. Следующий матч подопечные Крэйга Вудкрофта также проведут на выезде. 20 сентября играем с челябинским «Трактором».

# Хоккей Беларуси # Маркус Гранлунд # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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