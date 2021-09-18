В дебюте Кубка FIBA баскетболисты «Цмоки» сыграют с греческим «Перистери»

Новости Беларуси. Мужской баскетбольный клуб «Цмоки» узнал соперников по групповому этапу Кубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Мужской баскетбольный клуб «Цмоки» узнал соперников по групповому этапу Кубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Волей жребия наша дружина попала в квартет G, где сразится с датским «Баккен Беарз», греческим «Перистери» и немецким «Крайльсхаймом». Согласно формуле турнира, с каждым из оппонентов предстоит помериться силами дважды: дома и в гостях. В плей-офф попадут по два лучших коллектива из пульки.
Дебютный матч проведем дома 13 октября. Играть будем с греками.