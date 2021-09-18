Прямой эфир

В дебюте Кубка FIBA баскетболисты «Цмоки» сыграют с греческим «Перистери»

18 сентября 2021 18:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мужской баскетбольный клуб «Цмоки» узнал соперников по групповому этапу Кубка FIBA, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебюте Кубка FIBA баскетболисты «Цмоки» сыграют с греческим «Перистери»-1

Волей жребия наша дружина попала в квартет G, где сразится с датским «Баккен Беарз», греческим «Перистери» и немецким «Крайльсхаймом». Согласно формуле турнира, с каждым из оппонентов предстоит помериться силами дважды: дома и в гостях. В плей-офф попадут по два лучших коллектива из пульки.

Дебютный матч проведем дома 13 октября. Играть будем с греками.

# Баскетбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
КХЛ. Минское «Динамо» прервало победную серию, уступив «Салавату Юлаеву»
18 сентября 2021 17:51

КХЛ. Минское «Динамо» прервало победную серию, уступив «Салавату Юлаеву»

Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы завоевали первые награды на чемпионате мира в Дании
18 сентября 2021 12:02

Гребля на байдарках и каноэ. Белорусы завоевали первые награды на чемпионате мира в Дании

Главный тренер женской сборной по футболу: нельзя делить на слабых и сложных. С любым соперником играть тяжело
17 сентября 2021 20:44

Главный тренер женской сборной по футболу: нельзя делить на слабых и сложных. С любым соперником играть тяжело