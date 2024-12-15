Теннис делает человека сильным. Алёна Фалей о золотой медали в школе, кумирах спорта и детской мечте

Белорусская теннисная федерация подвела итоги года. В числе награжденных значилась и Алена Фалей, она удостоилась награды «Воля к победе». Девушку тренирует Иван Кобзарь на базе академии «Теннис в Солнечном». В студии программы «Спорттаймер» Алена Фалей, обладательница двух титулов ITF и номинации БТФ. Юлия Силипицкая, ведущая:

Школу с каким аттестатом окончила?

Алена Фалей, обладательница номинации БТФ «Воля к победе»:

На отлично. Юлия Силипицкая:

То есть с золотой медалью? Алена Фалей:

Да, с золотой медалью. Юлия Силипицкая:

То есть медаль есть? Алена Фалей:

Есть, да. Юлия Силипицкая:

Если будешь поступать, то в спортивный вуз или в какой-то другой? Алена Фалей:

Я думаю, что в спортивный. Юлия Силипицкая:

В БГУФК? Алена Фалей:

Думаю, что туда, да. Если буду поступать, то туда. Но пока что я присматриваюсь. Юлия Силипицкая:

Ну правильно, с золотой медалью-то надо присмотреться, куда и что. Положительные стороны тенниса, какие бы ты отметила? Алена Фалей:

Любой спорт и теннис вообще делает человека сильным. Спорт воспитывает характер, это 100 %. Сам теннис мне, в принципе, нравится как сам процесс. Что ты соревнуешься с кем-то, что-то выигрываешь, что-то проигрываешь. Ты чувствуешь себя лучше других. Понимаешь, что сильнее, ради чего ты вообще играешь.

Юлия Силипицкая:

Вот мне очень нравится, что у вас есть вариант юбочек, шортиков. Вот такой мне момент нравится. Алена Фалей:

Мне тоже, конечно. Красиво одеваться все хотят. Я бы, конечно, теннис не назвала эстетическим видом спорта, это не как художественная гимнастика. Юлия Силипицкая:

Сколько был твой самый затяжной поединок? Алена Фалей:

Думаю, что где-то 4,5 часа. Юлия Силипицкая:

Это уму непостижимо, мне кажется. Как ты это вообще выдержала? Алена Фалей:

Я же всю жизнь тренируюсь. У меня очень большие нагрузки каждодневные с утра до вечера. Я просто к этому уже привыкла. Юлия Силипицкая:

Чья вообще идея была, тебя в теннис отправить? Сама попросилась? Алена Фалей:

Нет. Меня родители привели. Юлия Силипицкая:

Чья нереализованная мечта? Алена Фалей:

Да нет, я бы не сказала, что чья-то нереализованная мечта. Мои родители в теннис сами не играли. У меня старшая сестра играла, и родители тоже решили меня отдать в теннис. Привели в 4,5 года. Я этого даже не помню. Но единственное, что я помню, наверное, что мне сразу это очень понравилось. Мы первое время просто набивали, учились держать ракетку в руках.