Теннис делает человека сильным. Алёна Фалей о золотой медали в школе, кумирах спорта и детской мечте
Белорусская теннисная федерация подвела итоги года. В числе награжденных значилась и Алена Фалей, она удостоилась награды «Воля к победе». Девушку тренирует Иван Кобзарь на базе академии «Теннис в Солнечном».
В студии программы «Спорттаймер» Алена Фалей, обладательница двух титулов ITF и номинации БТФ.
Юлия Силипицкая, ведущая:
Школу с каким аттестатом окончила?
Алена Фалей, обладательница номинации БТФ «Воля к победе»:
На отлично.
Юлия Силипицкая:
То есть с золотой медалью?
Алена Фалей:
Да, с золотой медалью.
Юлия Силипицкая:
То есть медаль есть?
Алена Фалей:
Есть, да.
Юлия Силипицкая:
Если будешь поступать, то в спортивный вуз или в какой-то другой?
Алена Фалей:
Я думаю, что в спортивный.
Юлия Силипицкая:
В БГУФК?
Алена Фалей:
Думаю, что туда, да. Если буду поступать, то туда. Но пока что я присматриваюсь.
Юлия Силипицкая:
Ну правильно, с золотой медалью-то надо присмотреться, куда и что. Положительные стороны тенниса, какие бы ты отметила?
Алена Фалей:
Любой спорт и теннис вообще делает человека сильным. Спорт воспитывает характер, это 100 %. Сам теннис мне, в принципе, нравится как сам процесс. Что ты соревнуешься с кем-то, что-то выигрываешь, что-то проигрываешь. Ты чувствуешь себя лучше других. Понимаешь, что сильнее, ради чего ты вообще играешь.
Юлия Силипицкая:
Вот мне очень нравится, что у вас есть вариант юбочек, шортиков. Вот такой мне момент нравится.
Алена Фалей:
Мне тоже, конечно. Красиво одеваться все хотят. Я бы, конечно, теннис не назвала эстетическим видом спорта, это не как художественная гимнастика.
Юлия Силипицкая:
Сколько был твой самый затяжной поединок?
Алена Фалей:
Думаю, что где-то 4,5 часа.
Юлия Силипицкая:
Это уму непостижимо, мне кажется. Как ты это вообще выдержала?
Алена Фалей:
Я же всю жизнь тренируюсь. У меня очень большие нагрузки каждодневные с утра до вечера. Я просто к этому уже привыкла.
Юлия Силипицкая:
Чья вообще идея была, тебя в теннис отправить? Сама попросилась?
Алена Фалей:
Нет. Меня родители привели.
Юлия Силипицкая:
Чья нереализованная мечта?
Алена Фалей:
Да нет, я бы не сказала, что чья-то нереализованная мечта. Мои родители в теннис сами не играли. У меня старшая сестра играла, и родители тоже решили меня отдать в теннис. Привели в 4,5 года. Я этого даже не помню. Но единственное, что я помню, наверное, что мне сразу это очень понравилось. Мы первое время просто набивали, учились держать ракетку в руках.
Юлия Силипицкая:
А тебе было интересно держать ракетку?
Алена Фалей:
Да, мне сразу понравилось. То, что я помню, что мне сразу очень понравилось и затянуло.
Юлия Силипицкая:
На каких личностях ты росла?
Алена Фалей:
Все наши девушки – Азаренко, Саснович… Соболенко потом уже была.
Юлия Силипицкая:
А ты с кем-нибудь из них встречалась вообще потом по ходу своей жизни?
Алена Фалей:
Да, с Ариной Соболенко. Я была в этом году на «мастерсе» в Китае, и удалось даже потренироваться с ней.
Юлия Силипицкая:
Это первая встреча такая была вообще, такая вот близкая?
Алена Фалей:
Да.
Юлия Силипицкая:
А какие детские мечты были?
Алена Фалей:
Стать первой ракеткой мира. Мне кажется, все об этом мечтают.
Юлия Силипицкая:
Алена Фалей, которая начинала играть в теннис и уже побеждала. И Алена Фалей сегодняшняя, между ними расстояние. Есть какая-то школа жизни, какие-то уроки?
Алена Фалей:
Мечтать и на самом деле осознавать, что это такое, что для этого нужно сделать, — это абсолютно разные вещи. От чего пришлось отказаться? Наверное, от свободного времени. От обычной жизни человека.
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