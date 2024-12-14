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Сборная Беларуси по хоккею уступила команде России на Кубке Первого канала

14 декабря 2024 18:28
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В Санкт-Петербурге продолжается Кубок Первого канала. 14 декабря национальная команда Беларуси по хоккею встречалась со сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси по хоккею уступила команде России на Кубке Первого канала-1

Самым содержательным в этом поединке выдался второй период. Хозяева начали мощно, и уже на старте в воротах Ивана Кульбакова побывали две шайбы – отличились Сафонов и Кузьмин. Во второй половине периода белорусы провели фееричный отрезок – шайба загостилась в воротах россиян. 

В течение полутора минут белорусы забросили трижды – авторство принадлежит Стасю, Морозу и Скоренову. В третьей 20-минутке россияне реализовали большинство, Конюшков счет сравнял – 3:3. А в овертайме судьбу матча решил Евгений Кузнецов, эффектным броском он принес победу сборной России – 4:3.

Сборная Беларуси по хоккею уступила команде России на Кубке Первого канала-3

Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Мы хорошо были готовы, играли здорово. Верили в ребят, верили, что выиграем. У нас были хорошие моменты в первом периоде. Там просто в реализации попали в струю и забили хорошие голы. В овертайме надо было все-таки сделать смену. Не получилось. Такая нелепая ошибка стоила нам не победить. 

Следующий матч белорусская команда проведет 15 декабря против сборной мира КХЛ.

# Хоккей

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