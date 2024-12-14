Сборная Беларуси по хоккею уступила команде России на Кубке Первого канала

В Санкт-Петербурге продолжается Кубок Первого канала. 14 декабря национальная команда Беларуси по хоккею встречалась со сборной России, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самым содержательным в этом поединке выдался второй период. Хозяева начали мощно, и уже на старте в воротах Ивана Кульбакова побывали две шайбы – отличились Сафонов и Кузьмин. Во второй половине периода белорусы провели фееричный отрезок – шайба загостилась в воротах россиян.

В течение полутора минут белорусы забросили трижды – авторство принадлежит Стасю, Морозу и Скоренову. В третьей 20-минутке россияне реализовали большинство, Конюшков счет сравнял – 3:3. А в овертайме судьбу матча решил Евгений Кузнецов, эффектным броском он принес победу сборной России – 4:3.