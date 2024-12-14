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Гандболисты «Мешков Бреста» минимально уступили питерскому «Зениту»

14 декабря 2024 18:27
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В игровой программе сегодняшнего дня в «СЕХА-лиге» был запланирован один поединок: «Мешков Брест» на своей площадке принимал питерский «Зенит», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матчи этих команд всегда проходят на высоком градусе противостояния. На протяжении встречи на шаг впереди были гости. «Мешковцы» догоняли, но так и не смогли настичь российскую команду. После первого тайма белорусская дружина уступала – 11:13. А итоговый счет зафиксировал минимальный перевес «Зенита» – 30:29. 

Благодаря этой виктории российская команда возглавила турнирную таблицу группы А. 15 декабря в квартете Б гандболисты минского СКА примут на своей арене «Машеку» из Могилева.

# Гандбол

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