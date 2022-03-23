Теннис. Белоруска Александра Саснович успешно стартовала на турнире в Майами

Новости Беларуси. Александра Саснович успешно стартовала на крупном теннисном турнире в Майами. В поединке первого раунда белоруска победила китаянку Ван Синьюй, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете борьба была равной – соперницы дошагали до тай-брейка, в котором верх взяла белорусская теннисистка. Во втором сете Александра также была сильней – 6:4.

Соперницей Виктории Азаренко станет россиянка Екатерина Александрова. Этот матч пройдет в рамках второго круга.