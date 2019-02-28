Теннис. Белорус Герасимов уступил 11-й ракетке мира Циципасу на турнире в Дубае

Новости Беларуси. Егор Герасимов покидает теннисный турнир в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований составляет более 2,5 миллионов долларов.

Во втором круге мужского одиночного разряда белорус уступил 11-й ракетке мира – греку Стефаносу Циципасу – 3:6, 1:6. Матч продолжался всего 58 минут.

Напомним, что белорус добрался до основной сетки через квалификацию, а в первом раунде обыграл представителя Нидерландов Робина Хасе. В третьем круге Циципас встретится с Хубертом Гуркачам.