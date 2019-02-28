Прямой эфир

Теннис. Белорус Герасимов уступил 11-й ракетке мира Циципасу на турнире в Дубае

28 февраля 2019 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Егор Герасимов покидает теннисный турнир в Дубае, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Призовой фонд соревнований составляет более 2,5 миллионов долларов.

Теннис. Белорус Герасимов уступил 11-й ракетке мира Циципасу на турнире в Дубае-1

Во втором круге мужского одиночного разряда белорус уступил 11-й ракетке мира – греку Стефаносу Циципасу – 3:6, 1:6. Матч продолжался всего 58 минут.

Напомним, что белорус добрался до основной сетки через квалификацию, а в первом раунде обыграл представителя Нидерландов Робина Хасе. В третьем круге Циципас встретится с Хубертом Гуркачам.

# Теннис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Второй матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 28 февраля на «Чижовка-Арене»
28 февраля 2019 07:32

Второй матч между минским «Динамо» и сборной клубов экстралиги состоится 28 февраля на «Чижовка-Арене»

Савилов о ЧМ по хоккею-2021: «Международная федерация хоккея подписала трёхсторонний договор»
28 февраля 2019 07:05

Савилов о ЧМ по хоккею-2021: «Международная федерация хоккея подписала трёхсторонний договор»

Министр спорта Сергей Ковальчук: проблемы в спорте замалчивать нельзя
27 февраля 2019 20:42

Министр спорта Сергей Ковальчук: проблемы в спорте замалчивать нельзя