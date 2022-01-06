«Не каждая победа приносит столько радости». Как зарождалась благотворительная акция «Рождественская традиция»
Новости Беларуси. Ценные призы и незабываемые эмоции получили 6 января воспитанники Вилейской школы-интерната. Дети сыграли в хоккей с настоящими мастерами в рамках акции «Рождественская традиция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные дарования, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке, стали не просто свидетелями, а полноправными участниками ледовых баталий и даже смогли победить.
Традиция дарить детям праздник у ледовой команды главы государства зародилась 10 лет назад. Произошло это в рамках ежегодного Рождественского турнира любителей хоккея. В 2022 году состязания не состоялись из-за пандемии. Но хорошее дело должно жить, невзирая на обстоятельства. Юбилейная акция получила иной формат. Ледовые рыцари и Президентский спортивный клуб предложили детям самим выйти в коробку и показать, на что способны. Первого гола долго ждать не пришлось.
Конечно, команда Президента не играла в полную силу. А разве это нужно в таких матчах? А вот хоккеисты с противоположной стороны выкладывались на максимум и безмерно и неподдельно радовались каждому взятию ворот.
Глеб Варивода, игрок команды «Вiлейскія шчупакі»:
Очень сложно, конечно, но это у нас первый матч. Может, в следующем году приедем, будет не так сложно, мы за год, может, еще потренируемся, еще сильнее станем и будем лучше.
Кирилл Максимович, игрок команды «Вілейскія шчупакі»:
Хорошие впечатления, нормально все было. Забиваем голы пока что, а как дальше пойдет, не знаю.
Матч завершился со счетом 8:7 в пользу «Вілейскіх шчупакоў». Но цифры вовсе не показатель. Важно, что в душе.
«Шчупакі» сыграли в хоккей против команды Президента. Какой результат благотворительного матча – читайте здесь.
Сергей Шабанов, игрок команды Президента:
Конечно же, мы прекрасно понимаем, что не каждая победа приносит столько радости нам, сколько принесет детям.
Второй период дружеской акции продолжился на площадке юных хоккеистов. Рождество ведь немыслимо без чаепития и подарков. Узнав, что воспитанники любят велопоходы, игроки команды привезли 30 велосипедов, закупленных за свои деньги. Не с пустыми руками приехал и Президентский спортивный клуб. Каждый воспитанник получил ценный презент. А школа – 30 тысяч рублей.
Дмитрий Лукашенко побывал в Вилейской школе-интернате – читайте здесь.