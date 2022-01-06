«Не каждая победа приносит столько радости». Как зарождалась благотворительная акция «Рождественская традиция»

Новости Беларуси. Ценные призы и незабываемые эмоции получили 6 января воспитанники Вилейской школы-интерната. Дети сыграли в хоккей с настоящими мастерами в рамках акции «Рождественская традиция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные дарования, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке, стали не просто свидетелями, а полноправными участниками ледовых баталий и даже смогли победить.

Традиция дарить детям праздник у ледовой команды главы государства зародилась 10 лет назад. Произошло это в рамках ежегодного Рождественского турнира любителей хоккея. В 2022 году состязания не состоялись из-за пандемии. Но хорошее дело должно жить, невзирая на обстоятельства. Юбилейная акция получила иной формат. Ледовые рыцари и Президентский спортивный клуб предложили детям самим выйти в коробку и показать, на что способны. Первого гола долго ждать не пришлось.

Конечно, команда Президента не играла в полную силу. А разве это нужно в таких матчах? А вот хоккеисты с противоположной стороны выкладывались на максимум и безмерно и неподдельно радовались каждому взятию ворот.

Глеб Варивода, игрок команды «Вiлейскія шчупакі»:

Очень сложно, конечно, но это у нас первый матч. Может, в следующем году приедем, будет не так сложно, мы за год, может, еще потренируемся, еще сильнее станем и будем лучше.

Кирилл Максимович, игрок команды «Вілейскія шчупакі»:

Хорошие впечатления, нормально все было. Забиваем голы пока что, а как дальше пойдет, не знаю. Матч завершился со счетом 8:7 в пользу «Вілейскіх шчупакоў». Но цифры вовсе не показатель. Важно, что в душе.

«Шчупакі» сыграли в хоккей против команды Президента. Какой результат благотворительного матча – читайте здесь.

Сергей Шабанов, игрок команды Президента:

Конечно же, мы прекрасно понимаем, что не каждая победа приносит столько радости нам, сколько принесет детям.