«Выбрана она не спонтанно». Дмитрий Лукашенко побывал в Вилейской школе-интернате
Новости Беларуси. Ценные призы и незабываемые эмоции получили 6 января воспитанники Вилейской школы-интерната. Дети сыграли в хоккей с настоящими мастерами в рамках акции «Рождественская традиция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные дарования, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке, стали не просто свидетелями, а полноправными участниками ледовых баталий и даже смогли победить.
Традиция дарить детям праздник у ледовой команды главы государства зародилась 10 лет назад. Произошло это в рамках ежегодного Рождественского турнира любителей хоккея.
Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Что касается сегодняшней школы-интерната, выбрана она не спонтанно. Здесь, во-первых, дети занимаются хоккеем и всегда мечтали выйти на лед, вместе поиграть с нашими талантливыми, выдающимися белорусскими хоккеистами.