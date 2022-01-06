«Выбрана она не спонтанно». Дмитрий Лукашенко побывал в Вилейской школе-интернате

Новости Беларуси. Ценные призы и незабываемые эмоции получили 6 января воспитанники Вилейской школы-интерната. Дети сыграли в хоккей с настоящими мастерами в рамках акции «Рождественская традиция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные дарования, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке, стали не просто свидетелями, а полноправными участниками ледовых баталий и даже смогли победить.