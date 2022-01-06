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«Выбрана она не спонтанно». Дмитрий Лукашенко побывал в Вилейской школе-интернате

06 января 2022 17:44
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Новости Беларуси. Ценные призы и незабываемые эмоции получили 6 января воспитанники Вилейской школы-интерната. Дети сыграли в хоккей с настоящими мастерами в рамках акции «Рождественская традиция», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юные дарования, которые особенно нуждаются во внимании и поддержке, стали не просто свидетелями, а полноправными участниками ледовых баталий и даже смогли победить.

«Выбрана она не спонтанно». Дмитрий Лукашенко побывал в Вилейской школе-интернате-1

Традиция дарить детям праздник у ледовой команды главы государства зародилась 10 лет назад. Произошло это в рамках ежегодного Рождественского турнира любителей хоккея.

«Выбрана она не спонтанно». Дмитрий Лукашенко побывал в Вилейской школе-интернате-4

Дмитрий Лукашенко, председатель Президентского спортивного клуба:
Что касается сегодняшней школы-интерната, выбрана она не спонтанно. Здесь, во-первых, дети занимаются хоккеем и всегда мечтали выйти на лед, вместе поиграть с нашими талантливыми, выдающимися белорусскими хоккеистами.

# Государственная политика в области спорта # Александр Лукашенко # Дмитрий Лукашенко # Фотофакт

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