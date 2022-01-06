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Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии «За духовное возрождение»

06 января 2022 16:33
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Новости Беларуси. 6 января стало известно, что Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии Президента «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии «За духовное возрождение»-1

Награда присуждена за организацию и проведение спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу». Он оставил в памяти яркие моменты в таких городах, как Лида, Орша, Кобрин, Мозырь, Бобруйск и Солигорск. Финал фестиваля в конце августа состоялся в Минске. И хоть проводился он впервые, но сразу привлек внимание многочисленных приверженцев здорового образа жизни.

Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии «За духовное возрождение»-4

По итогам 2021-го всего присуждено пять премий «За духовное возрождение». Также указом Президента определены обладатели спецпремий деятелям культуры и искусства.

Президент присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп» 2021 года. Читайте здесь.

# Госнаграды # Александр Лукашенко # Виктор Лукашенко # Фотофакт

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