Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии «За духовное возрождение»

Награда присуждена за организацию и проведение спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу». Он оставил в памяти яркие моменты в таких городах, как Лида, Орша, Кобрин, Мозырь, Бобруйск и Солигорск. Финал фестиваля в конце августа состоялся в Минске. И хоть проводился он впервые, но сразу привлек внимание многочисленных приверженцев здорового образа жизни.