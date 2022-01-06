Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. 6 января стало известно, что Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии Президента «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 января стало известно, что Национальный олимпийский комитет удостоен спецпремии Президента «За духовное возрождение», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Награда присуждена за организацию и проведение спортивно-культурного фестиваля «Вытокі. Крок да Алімпу». Он оставил в памяти яркие моменты в таких городах, как Лида, Орша, Кобрин, Мозырь, Бобруйск и Солигорск. Финал фестиваля в конце августа состоялся в Минске. И хоть проводился он впервые, но сразу привлек внимание многочисленных приверженцев здорового образа жизни.
По итогам 2021-го всего присуждено пять премий «За духовное возрождение». Также указом Президента определены обладатели спецпремий деятелям культуры и искусства.
Президент присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп» 2021 года. Читайте здесь.