Теннис. Азаренко стартовала с победы над турчанкой Ипек Оз на турнире категории 500 в Дохе

Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире категории 500 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом круге белоруске противостояла представительница Турции Ипек Оз.

В рейтинге она располагается на 196-м месте. Разница в классе была очевидной, поэтому Азаренко без проблем оформила выход следующий раунд со счетом 6:1, 6:1. Отметим, наша теннисистка получила специальное приглашение от организаторов. Благодаря чему начала выступление сразу с основной сетки, без квалификационного раунда. Напомним, на данном турнире она побеждала дважды: в 2012 и 2013 годах. В Дохе Виктория также вступит и в парном разряде вместе с бельгийкой Элиз Мертенс. Они проведут свой матч во вторник, 14 февраля, против титулованной пары Кравчик / Схюрс.