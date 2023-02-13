Прямой эфир

Теннис. Азаренко стартовала с победы над турчанкой Ипек Оз на турнире категории 500 в Дохе

13 февраля 2023 19:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Виктория Азаренко с победы стартовала на турнире категории 500 в Дохе, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом круге белоруске противостояла представительница Турции Ипек Оз.

Теннис. Азаренко стартовала с победы над турчанкой Ипек Оз на турнире категории 500 в Дохе-1

В рейтинге она располагается на 196-м месте. Разница в классе была очевидной, поэтому Азаренко без проблем оформила выход следующий раунд со счетом 6:1, 6:1. Отметим, наша теннисистка получила специальное приглашение от организаторов. Благодаря чему начала выступление сразу с основной сетки, без квалификационного раунда. Напомним, на данном турнире она побеждала дважды: в 2012 и 2013 годах. В Дохе Виктория также вступит и в парном разряде вместе с бельгийкой Элиз Мертенс. Они проведут свой матч во вторник, 14 февраля, против титулованной пары Кравчик / Схюрс.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Теннис # Ипек Оз # Виктория Азаренко # Элиз Мертенс # Деми Схюрс # Дезире Кравчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» уступило «Авангарду» на выезде в КХЛ
13 февраля 2023 18:35

Минское «Динамо» уступило «Авангарду» на выезде в КХЛ

Игрок минского «Динамо» Джозеф Душак признан лучшим защитником недели в КХЛ
13 февраля 2023 18:25

Игрок минского «Динамо» Джозеф Душак признан лучшим защитником недели в КХЛ

Теннисный рейтинг. Арина Соболенко по-прежнему лучшая из белорусок
13 февраля 2023 12:39

Теннисный рейтинг. Арина Соболенко по-прежнему лучшая из белорусок