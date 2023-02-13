Минское «Динамо» уступило «Авангарду» на выезде в КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге минское «Динамо» в драматичном поединке уступило на выезде «Авангарду», в очередной раз провалив третий период, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Итоговый счет – 4:2 в пользу «ястребов».

Долгое время соперники никак не могли найти свою игру. В итоге именно «зубры» открыли счет – в середине второй 20-минутки отличился Никита Зоркин. Однако все изменилось во второй половине третьего периода. Хозяева сравняли. А после им понадобилось менее двух минут, чтобы выйти в лидеры. Алексей Колосов допустил досадную ошибку при игре у лицевого борта, а защитники не успели ему помочь. Оппоненты пройти мимо такого подарка не смогли.

А всего через несколько минут вновь огорчили минчан. Дальше наш тренерский штаб принял решение перейти в формат «шесть на пять». Это помогло. Давление на ворота хозяев заметно усилилось и вылилось в гол Седрика Пакетта. «Зубры» продолжили борьбу без голкипера, однако это уже сыграло на руку соперникам. «Авангард» забросил в пустые ворота, окончательно поставив точку в матче. Минчане вновь остались без очков, уже в третьем поединке кряду. Преимущество над «Спартаком» – три балла. Еще в рамках группового этапа осталось провести всего четыре встречи: две в гостях и столько же дома. 15 февраля в Астане подопечные Крэйга Вудкрофта сразятся с аутсайдером Восточной конференции «Барысом».