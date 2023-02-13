Игрок минского «Динамо» Джозеф Душак признан лучшим защитником недели в КХЛ

Этого звания он удостоен второй раз в карьере. В трех матчах «зубров» Душак забросил одну шайбу и сделал пять ассистов. Это лучший результат среди всех полевых игроков турнира. В активе хоккеиста два блокированных броска и один отбор шайбы. Также на счету Джозефа рекорд «Динамо» по набранным баллам для защитников.

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