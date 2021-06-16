Наталья Цилинская о ЧБ по велоспорту на шоссе: «Здесь в основном еще все только учатся»

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:

Сегодня было пять команд выставлено, это неплохо, но, конечно, мы будем развиваться и будем работать над тем, чтобы команд с каждым годом становилось все больше и больше. Гонка достаточно молодая, эта эстафета. То есть здесь в основном еще все только учатся, а так в целом все хорошо.

Гонки чемпионата Беларуси проходят по новой трассе «Великий камень» – «Раубичи». Участники впервые выступают на данном маршруте.