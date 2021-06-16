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Наталья Цилинская о ЧБ по велоспорту на шоссе: «Здесь в основном еще все только учатся»

16 июня 2021 21:02
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Новости Беларуси. Во второй соревновательный день чемпионата Беларуси по велоспорту на шоссе участники определяли сильнейших в смешанной командной эстафете, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наталья Цилинская о ЧБ по велоспорту на шоссе: «Здесь в основном еще все только учатся»-1

В составе дружины три женщины и столько же мужчин. Протяженность дистанции 25 километров, трасса состоит из двух кругов по 12,5 километров.

Наталья Цилинская о ЧБ по велоспорту на шоссе: «Здесь в основном еще все только учатся»-4

Наталья Цилинская, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта:
Сегодня было пять команд выставлено, это неплохо, но, конечно, мы будем развиваться и будем работать над тем, чтобы команд с каждым годом становилось все больше и больше. Гонка достаточно молодая, эта эстафета. То есть здесь в основном еще все только учатся, а так в целом все хорошо.

Гонки чемпионата Беларуси проходят по новой трассе «Великий камень» – «Раубичи». Участники впервые выступают на данном маршруте.

# Спортивные соревнования # Наталья Цилинская # Фотофакт

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