Мини-футбол. Стартовала серия за медали чемпионата Беларуси по футболу

Новости Беларуси. 16 июня стартовала серия за золото чемпионата страны по мини-футболу. В Орше местный «Витэн» принимал ВРЗ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева площадки в первые пять минут встречи забили дважды. Правда, и гости отмалчиваться не стали – к перерыву гомельчане успели сравнять. Кстати, на два гола у них тоже ушло не больше пяти минут. Во втором тайме команды обменялись голами, а после Руслан Лазюк оформил дубль и принес «Витэну» победу – 5:3. К слову, уже 28-ю подряд в чемпионате страны. Таким образом оршанская дружина повела в золотой серии 1:0.