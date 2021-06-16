Прямой эфир

Мини-футбол. Стартовала серия за медали чемпионата Беларуси по футболу

16 июня 2021 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 16 июня стартовала серия за золото чемпионата страны по мини-футболу. В Орше местный «Витэн» принимал ВРЗ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева площадки в первые пять минут встречи забили дважды. Правда, и гости отмалчиваться не стали – к перерыву гомельчане успели сравнять. Кстати, на два гола у них тоже ушло не больше пяти минут. Во втором тайме команды обменялись голами, а после Руслан Лазюк оформил дубль и принес «Витэну» победу – 5:3. К слову, уже 28-ю подряд в чемпионате страны. Таким образом оршанская дружина повела в золотой серии 1:0.

Мини-футбол. Стартовала серия за медали чемпионата Беларуси по футболу-1

Борьба за бронзу стартовала во вторник, 15 июня. «Столица» на домашнем паркете была сильнее БЧ. Правда, победу «горожане» одержали лишь в серии пенальти – 5:3. Второй матч серии за бронзу состоится 19 июня в Гомеле.

# Футбол Беларуси # Руслан Лазюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Футбол. Белорусские клубы узнали соперников в Лиге конференций
16 июня 2021 14:48

Футбол. Белорусские клубы узнали соперников в Лиге конференций

«В этой возрастной группе очень эмоциональный футбол». Финал областного этапа соревнований «Кожаный мяч» стартовал в Вилейке
16 июня 2021 14:34

«В этой возрастной группе очень эмоциональный футбол». Финал областного этапа соревнований «Кожаный мяч» стартовал в Вилейке

Тяжёлая атлетика. Беларусь на Олимпийских играх представят Дарья Наумова и Евгений Тихонцов
15 июня 2021 22:45

Тяжёлая атлетика. Беларусь на Олимпийских играх представят Дарья Наумова и Евгений Тихонцов