«Виктория» победила «Ритм» в полуфинале ЧБ по хоккею с мячом среди женщин

Новости Беларуси. Определились все финалисты чемпионата Беларуси по хоккею с мячом среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

11 мая смолевичская «Виктория» вырвала решающую победу в полуфинальной серии плей-офф у гродненского «Ритма» – 6:5 и теперь будет бороться за чемпионство с хоккейным клубом «Минск». А гродненская дружина скрестит клюшки с «Текстильщик-БарГУ» за бронзовые медали. 16 мая стартует финал чемпионата страны сезона 2020/21. Серии будут сыграны до трех побед.