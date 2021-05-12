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«Виктория» победила «Ритм» в полуфинале ЧБ по хоккею с мячом среди женщин

12 мая 2021 14:04
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Новости Беларуси. Определились все финалисты чемпионата Беларуси по хоккею с мячом среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Виктория» победила «Ритм» в полуфинале ЧБ по хоккею с мячом среди женщин-1

11 мая смолевичская «Виктория» вырвала решающую победу в полуфинальной серии плей-офф у гродненского «Ритма» – 6:5 и теперь будет бороться за чемпионство с хоккейным клубом «Минск». А гродненская дружина скрестит клюшки с «Текстильщик-БарГУ» за бронзовые медали. 16 мая стартует финал чемпионата страны сезона 2020/21. Серии будут сыграны до трех побед.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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