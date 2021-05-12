Волейбол. Белорусы после первого круга квалификации ЧЕ-2021 занимают второе место

Новости Беларуси. У мужчин квалификация на чемпионат Европы по волейболу проходит в Португалии. Наши ребята пока после первого круга занимают второе место в квартете G, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. У мужчин квалификация на чемпионат Европы по волейболу проходит в Португалии. Наши ребята пока после первого круга занимают второе место в квартете G, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На счету подопечных Виктора Бекши две победы и одно поражение. Следующий раунд стартует 14 мая. Мужской финал континентального форума состоится с 1 по 19 сентября в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.