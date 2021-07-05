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Теннис. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона

05 июля 2021 13:42
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Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает свое выступление в рамках престижного травяного турнира Уимблдон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-1

В 1/8 наша теннисистка оказалась сильнее 20-й ракетки мира, представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Игра растянулась на три сета. 6:3, 4:6, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.

Теннис. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-4

В следующем раунде Соболенко встретится с тунисской теннисисткой Онс Жабер. Матч пройдет 6 июня, начало запланировано на 15:00.

Теннис. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона-7

Последний представитель Беларуси у мужчин Илья Ивашко свое выступление завершил на стадии 1/8. Сильнее оказался итальянец Маттео Берреттини.

# Теннис # Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Онс Жабер # Илья Ивашко # Маттео Берреттини # Фотофакт

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