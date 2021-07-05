Теннис. Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Уимблдона

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает свое выступление в рамках престижного травяного турнира Уимблдон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает свое выступление в рамках престижного травяного турнира Уимблдон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 1/8 наша теннисистка оказалась сильнее 20-й ракетки мира, представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Игра растянулась на три сета. 6:3, 4:6, 6:3 в пользу белорусской спортсменки.
В следующем раунде Соболенко встретится с тунисской теннисисткой Онс Жабер. Матч пройдет 6 июня, начало запланировано на 15:00.
Последний представитель Беларуси у мужчин Илья Ивашко свое выступление завершил на стадии 1/8. Сильнее оказался итальянец Маттео Берреттини.