Гимнастка Алина Горносько завоевала золото в упражнениях с мячом, обручем и булавами

Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. На площадке «Минск-Арены» свое выступление продемонстрировали спортсменки из 12 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В заключительный день соревнований прошли финалы в индивидуальных и групповых упражнениях. Коллекцию золотых наград на домашнем этапе собрала Алина Горносько. Она стала лучшей в упражнениях с мячом, обручем и булавами.

Другая белоруска Анастасия Салос поднялась на вторую ступень пьедестала в упражнениях с обручем и лентой, а также записала в свой актив бронзу в композиции с мячом. На групповых упражнениях сборная Беларуси продемонстрировала третий результат в выступлении с мячами.