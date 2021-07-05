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Гимнастка Алина Горносько завоевала золото в упражнениях с мячом, обручем и булавами

05 июля 2021 12:07
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Новости Беларуси. В Минске завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике. На площадке «Минск-Арены» свое выступление продемонстрировали спортсменки из 12 стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гимнастка Алина Горносько завоевала золото в упражнениях с мячом, обручем и булавами-1

В заключительный день соревнований прошли финалы в индивидуальных и групповых упражнениях. Коллекцию золотых наград на домашнем этапе собрала Алина Горносько. Она стала лучшей в упражнениях с мячом, обручем и булавами.

Гимнастка Алина Горносько завоевала золото в упражнениях с мячом, обручем и булавами-4

Другая белоруска Анастасия Салос поднялась на вторую ступень пьедестала в упражнениях с обручем и лентой, а также записала в свой актив бронзу в композиции с мячом. На групповых упражнениях сборная Беларуси продемонстрировала третий результат в выступлении с мячами.

Гимнастка Алина Горносько завоевала золото в упражнениях с мячом, обручем и булавами-7

Минувший этап Кубка мира для многих из выступивших стал последней проверкой сил перед Олимпийскими играми в Токио.

# Художественная гимнастика # Алина Горносько # Анастасия Салос # Фотофакт

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