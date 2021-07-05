Белоруски взяли командную бронзу на ЧЕ по современному пятиборью среди юниоров

Новости Беларуси. В заключительный день чемпионата Европы по современному пятиборью среди юниоров, который в эти дни принимал швейцарский Берн, белорусская команда пополнила свой актив еще одной наградой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Командная бронза в исполнении Екатерины Сукоры, Анастасии Малашеноки, Екатерины Этиной и Ангелины Добровольской стала мажорной нотой в завершении турнира. Девушки не отличились медалями в индивидуальных выступлениях, однако сумма баллов позволила им взойти на третью ступень пьедестала.