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Белоруски взяли командную бронзу на ЧЕ по современному пятиборью среди юниоров

05 июля 2021 12:30
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Новости Беларуси. В заключительный день чемпионата Европы по современному пятиборью среди юниоров, который в эти дни принимал швейцарский Берн, белорусская команда пополнила свой актив еще одной наградой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруски взяли командную бронзу на ЧЕ по современному пятиборью среди юниоров-1

Командная бронза в исполнении Екатерины Сукоры, Анастасии Малашеноки, Екатерины Этиной и Ангелины Добровольской стала мажорной нотой в завершении турнира. Девушки не отличились медалями в индивидуальных выступлениях, однако сумма баллов позволила им взойти на третью ступень пьедестала.

Белоруски взяли командную бронзу на ЧЕ по современному пятиборью среди юниоров-4

Напомним, ранее белорусы взяли серебро в миксте и золото в мужской эстафете.

# Белорусские спортсмены # Екатерина Сукора # Анастасия Малашенок # Екатерина Этина # Ангелина Добровольская # Фотофакт

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