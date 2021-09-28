Теннис. Александра Саснович вышла в 1/16 финала турнира в Чикаго

Новости Беларуси. Александра Саснович вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Чикаго. В матче первого круга ее соперницей была американка Мэдисон Киз, занимающая 48-ю строчку мирового рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая партия завершилась в пользу нашей спортсменки – 6:4. Во второй партии она тоже была впереди, но доиграть не удалось – американка отказалась от продолжения борьбы.

Следующая соперница – 17-я ракетка мира Елена Рыбакина. Менее удачным первый раунд турнира оказался для Ольги Говорцовой, которая не смогла оказать серьезного сопротивления сопернице из Германии, проиграв со счетом 2:6, 2:6.

Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко начнет свое выступление на этом турнире 28 сентября игрой против китаянки Чжан Шуай. Начало запланировано на 20:30.