Вадим Скрипченко стал главным тренером футбольного клуба «Минск»

Новости Беларуси. Новым главным тренером футбольного клуба «Минск» стал Вадим Скрипченко. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона и на весь следующий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Именно с этим рулевым связаны самые громкие успехи «горожан». В 2013 году «Минск» во главе со Скрипченко выиграл Кубок Беларуси. Кроме того, специалист вывел дружину в стадию плей-офф Лиги Европы. Имеет международную лицензию УЕФА категории pro. Специалисту 46 лет. Также стоит добавить, что это третье пришествие тренера в клуб.