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Вадим Скрипченко стал главным тренером футбольного клуба «Минск»

27 сентября 2021 23:20
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Новости Беларуси. Новым главным тренером футбольного клуба «Минск» стал Вадим Скрипченко. Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона и на весь следующий, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вадим Скрипченко стал главным тренером футбольного клуба «Минск»-1

Именно с этим рулевым связаны самые громкие успехи «горожан». В 2013 году «Минск» во главе со Скрипченко выиграл Кубок Беларуси. Кроме того, специалист вывел дружину в стадию плей-офф Лиги Европы. Имеет международную лицензию УЕФА категории pro. Специалисту 46 лет. Также стоит добавить, что это третье пришествие тренера в клуб.

# Футбол Беларуси # Вадим Скрипченко # Фотофакт

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