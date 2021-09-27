Назвали имена футболистов, которые будут готовиться к матчам квалификации ЧМ. Кто получил приглашение в сборную?
Новости Беларуси. Георгий Кондратьев огласил список игроков, которые будут готовиться в составе футбольной сборной Беларуси к предстоящим октябрьским матчам квалификации чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На данный момент вызов получили 26 исполнителей.
В ростере сразу четыре голкипера. А вот нападающих только двое. Соперники нам предстоят очень непростые, видимо, именно этим можно объяснить такое количество форвардов.
Команда соберется в Минске 3 октября и будет тренироваться на базе федерации. Затем футболисты отправятся в Таллин, где 8 октября сразятся с эстонцами. Оттуда предстоит переезд в Казань, где 11 октября примем чехов. На данный момент в турнирной таблице наши исполнители идут предпоследними. В их активе всего три балла.