Назвали имена футболистов, которые будут готовиться к матчам квалификации ЧМ. Кто получил приглашение в сборную?

Новости Беларуси. Георгий Кондратьев огласил список игроков, которые будут готовиться в составе футбольной сборной Беларуси к предстоящим октябрьским матчам квалификации чемпионата мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На данный момент вызов получили 26 исполнителей.

В ростере сразу четыре голкипера. А вот нападающих только двое. Соперники нам предстоят очень непростые, видимо, именно этим можно объяснить такое количество форвардов.