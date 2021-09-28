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Белорус Владимир Зайцев завоевал золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Финляндии

28 сентября 2021 12:34
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Новости Беларуси. Владимир Зайцев на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни принимает Финляндия, стал победителем в весовой категории до 73 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Владимир Зайцев завоевал золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Финляндии-1

В первом упражнении белорус вырвал 140 килограммов, что соответствует золоту, во втором – парень стал четвертым. По сумме двоеборья наш атлет поднялся на высшую ступеньку пьедестала.

Белорус Владимир Зайцев завоевал золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Финляндии-4

Отметим и Андрея Фролова и его малое серебро –164 килограмма в толчке.

Белорус Владимир Зайцев завоевал золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Финляндии-7

В копилке нашей команды также две серебряные медали у женщин. Алина Щепанова в толчке стала второй, ее результат – 115 килограммов. В сумме девушка расположилась на второй позиции итогового протокола. Малой бронзовой медалью отличилась и Кристина Крачева, показавшая в толчке третий результат.

# Тяжелая атлетика # Владимир Зайцев # Андрей Фролов # Алина Щепанова # Кристина Крачева # Фотофакт

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