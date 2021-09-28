Белорус Владимир Зайцев завоевал золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Финляндии

Новости Беларуси. Владимир Зайцев на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни принимает Финляндия, стал победителем в весовой категории до 73 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом упражнении белорус вырвал 140 килограммов, что соответствует золоту, во втором – парень стал четвертым. По сумме двоеборья наш атлет поднялся на высшую ступеньку пьедестала.

Отметим и Андрея Фролова и его малое серебро –164 килограмма в толчке.