Белорус Владимир Зайцев завоевал золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике в Финляндии

Новости Беларуси. Владимир Зайцев на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни принимает Финляндия, стал победителем в весовой категории до 73 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Владимир Зайцев на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который в эти дни принимает Финляндия, стал победителем в весовой категории до 73 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В первом упражнении белорус вырвал 140 килограммов, что соответствует золоту, во втором – парень стал четвертым. По сумме двоеборья наш атлет поднялся на высшую ступеньку пьедестала.
Отметим и Андрея Фролова и его малое серебро –164 килограмма в толчке.
В копилке нашей команды также две серебряные медали у женщин. Алина Щепанова в толчке стала второй, ее результат – 115 килограммов. В сумме девушка расположилась на второй позиции итогового протокола. Малой бронзовой медалью отличилась и Кристина Крачева, показавшая в толчке третий результат.