ЧЕ по биатлону в «Раубичах». Россияне выиграли супермикст. Текстовый онлайн

Новости Беларуси. 21 февраля в «Раубичах» второй день чемпионата Европы по биатлону стартовал с супермикста. Гонка началась в 16:00. Победу одержали Дмитрий Малышко и Евгения Павлова из России.

Корреспондент СТВ Александр Карась рассказывает, как прошла гонка.

Чемпионат Европы по биатлону. День второй. На старт одиночной смешанной эстафеты, ее еще называют супермикстом, вышли спортсмены из 23 стран.

Белорусская команда стартовала в самом хвосте, под 21-ым номером. На первый этап ушла наша Елена Кручинкина.

Спортсмены уже на стрельбище. Кстати, отметим улучшение погодных условий по сравнению со средой. Легкий морозец и не такой сильный, а главное, стабильный ветер. Как следствие, сегодня гораздо лучше стреляют биатлонисты. Первая пока шведка Магнуссон. У Кручинкиной один промах.

А вот и вторая стрельба. На этот раз из положения стоя. Плотной группой пришли на стадион участницы. Первая россиянка, сразу за ней норвежка. Белоруска Елена Кручинкина идет 13-ой.

Первая передача эстафеты. Очень быстро проходит эта гонка. На втором этапе бегут мужчины. Беларусь представляет Владимир Чепелин.

А меж тем группа лидеров уже на огневом рубеже. Дмитрий Малышко из России стреляет точно и первым уходит со стадиона. Сразу за ним француз. Владимиру Чепелину приходится задействовать дополнительные патроны. Но все-таки закрывает все мишени. Чепелин 17-ый после третьей стрельбы. Все дальше и дальше от группы лидеров.

А вот лидер гонки Малышко здорово стреляет на стойке и уже передал эстафету. Начинается вторая часть женской гонки, напомним, бегут те же участницы, что и на первом этапе. А что же Чепелин? Он пока на огневом рубеже. Опять дополнительные патроны идут в ход у Владимира.

Женщины меж тем на огневом рубеже. Семь команд претендуют теперь на медали. И лидерство после этой стрельбы захватывает норвежка. Неожиданно. А россиянка меж тем ушла на штрафной круг. Наша Елена Кручинкина на 27 секунд отстает от десятого места. Если не случится чуда, во втором десятке финишируют белорусы. Хотя, не будем забегать вперед. Чуть меньше половины гонки еще впереди.

Шестая по счету стрельба на очереди и заключительный огневой рубеж для женщин. Норвежка начинает «мазать». Француженка первой уходит, а вот норвежка со скрипом, но все же закрывает все мишени. Третья – россиянка. Про белорусов пока помолчим. Не видно Елены Кручинкиной на стрелковом стадионе.

А вот и она. Быстро и точно стреляет Елена! И сразу поднимает нашу команду на десятое место! Передача эстафеты и снова мужчины в деле. У нас, напомним, это Владимир Чепелин. Задача – сохранить место в десятке. По-прежнему команды Франции, Норвегии и России впереди. На очереди стрельба. Норвежец точно и быстро стреляет и первым уходит на дистанцию. В девяти секундах позади россиянин. Как там Чепелин? Один дополнительный патрон и девятым уходит на дистанцию. Минус минута двадцать отставание от лидера.

А вот и развязка. Заключительная стрельба, а потом еще круг дистанции. Кому же достанется золото чемпионата Европы? Россиянин и норвежцы стреляют. И плохо стреляют. У норвежца и вовсе два штрафных круга. Малышко первым уходит на дистанцию. Он чемпион уже, если ничего не случится неожиданного. Второй сейчас француз. Третий – швед. Владимир Чепелин тоже занервничал, и со всеми дополнительными патронами, но все-таки закрыл мишени. Чепелин – 10-ый.

А вот и финиш Дмитрия Малышко. Золото у России. Вторым финиширует Нелин. Серебро – у Швеции. Бронза у французов. А что же белорусы? И все-таки десятое место! Накатил на финише Чепелин и на четыре десятых опередил соперника из Украины. Что сказать, хороший результат для нашей команды.