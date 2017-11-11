Прямой эфир

Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации

11 ноября 2017 17:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Триумф на теннисном корте и победа, которую ждала вся Беларусь. Наша Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Дубров: Ставку можно делать только на победу

Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации -1

В итоге после первого дня счет в финальной игре Беларусь-США равный – 1:1. Игра получилась по-настоящему захватывающей и непредсказуемой. Победу не собиралась отдавать ни одна из теннисисток. Но белоруска оказалась сильнее.

Теннисистка Арина Соболенко: первые призовые на платья, шестичасовые тренировки, бойцовские качества – факты о спортсменке

# Фотофакт # Арина Соболенко # Fed Cup в Минске

Другие новости рубрики

Все новости
Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник
11 ноября 2017 14:39

Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник

Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»
11 ноября 2017 14:21

Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»

Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций
11 ноября 2017 14:08

Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций