Арина Соболенко принесла Беларуси первое победное очко в финале Кубка Федерации

Новости Беларуси. Триумф на теннисном корте и победа, которую ждала вся Беларусь. Наша Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Триумф на теннисном корте и победа, которую ждала вся Беларусь. Наша Арина Соболенко победила американку Слоан Стивенс во втором одиночном поединке финального матча Кубка Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В итоге после первого дня счет в финальной игре Беларусь-США равный – 1:1. Игра получилась по-настоящему захватывающей и непредсказуемой. Победу не собиралась отдавать ни одна из теннисисток. Но белоруска оказалась сильнее.
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