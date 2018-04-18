Татьяна Пучек о матче со Словакией: «Мы ожидаем борьбу, никаких легких проходов»

Новости Беларуси. Женская теннисная команда готовится провести пятый подряд домашний матч в Кубке Федерации. На сей раз в гости к белорускам приехали девушки из Словакии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это будет поединок за право остаться в мировой группе. Обе сборные уже в Минске, «пристреливаются» к корту, посещают официальные мероприятия и встречаются с прессой.

Предстоящий матч во всех отношениях исторический. Наша команда начала выступать в Кубке Федерации с 1994 года. Долгое время отечественные болельщики могли только мечтать о том, чтобы увидеть игры своих кумиров дома. Благодаря успешным выступлениям в последних сезонах это стало реальностью. К тому же поединок Беларусь-Словакия сотый по счету в FedCup, что само по себе факт интересный и даже знаковый.

Самый опытный игрок команды – ее нынешний капитан Татьяна Пучек, она отыграла за сборную 21 год. В ранге капитана ей выступать не впервой, но сейчас Татьяна отмечает, что за время ее вынужденной «декретной паузы» команда очень окрепла и работать с таким коллективом одно удовольствие.

Татьяна Пучек, капитан женской команды Беларуси по теннису:

Безоговорочным фаворитом я однозначно не считаю, потому что команда Словакии на самом деле очень непростая, сложная. Молодые все девчонки, на подъеме, на ходу – это показывают их результаты за последние пару месяцев. Поэтому мы ожидаем упорный матч, борьбу, и ни в коем случае не легких проходов.

Вся белорусская команда, в полном составе присутствовавшая на пресс-конференции, подтвердила, что соперницы очень непростые. Каждой из наших теннисисток доводилось ранее играть против словачек, и даже в отсутствие лидеров Рыбариковой и Цибулковой дружина гостей представляет собой более чем боевую единицу. Не остался без внимания журналистов и факт попадания Арины Соболенко в топ-50 мирового рейтинга. Но сама теннисистка отметила, что для нее важнее выход в финал грунтового турнира, нежели улучшение позиции в табеле о рангах.

Словачки хоть и прибыли на предстоящий матч не самым оптимальным составом, готовы дать бой хозяйкам. Сейчас в рейтинге команд белоруски 4-е, а словачки 11-е. В 2004 команды встречались на этой же стадии турнира, и тогда словачки оказались сильнее.