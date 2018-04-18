БАТЭ выиграл у «Немана» в первом полуфинальном поединке Кубка Беларуси

Новости Беларуси. Уверенная поступь борисовского БАТЭ, которая пока что не оставляет конкурентам шансов в чемпионате, продолжилась и в кубке страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вечером 18 апреля «желто-синие» одержали победу над «Неманом» в первом полуфинальном поединке. Хорошее настроение публике на трибунах «Борисов-Арены» обеспечили голы Мирко Иванича и Михаила Гордейчука. К слову, этот же дуэт в субботу огорчил брестское «Динамо» в третьем туре Высшей лиги.

Парни Радослава Латала сегодня тоже проводили свой кубковый матч. На домашнем газоне они взяли верх над «Днепром».