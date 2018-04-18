Прямой эфир

БАТЭ выиграл у «Немана» в первом полуфинальном поединке Кубка Беларуси

18 апреля 2018 20:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уверенная поступь борисовского БАТЭ, которая пока что не оставляет конкурентам шансов в чемпионате, продолжилась и в кубке страны, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вечером 18 апреля «желто-синие» одержали победу над «Неманом» в первом полуфинальном поединке. Хорошее настроение публике на трибунах «Борисов-Арены» обеспечили голы Мирко Иванича и Михаила Гордейчука. К слову, этот же дуэт в субботу огорчил брестское «Динамо» в третьем туре Высшей лиги.

Парни Радослава Латала сегодня тоже проводили свой кубковый матч. На домашнем газоне они взяли верх над «Днепром».

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Чемпионат Беларуси по шашкам: кто поедет на турнир в Сочи? Репортаж СТВ
18 апреля 2018 16:29

Чемпионат Беларуси по шашкам: кто поедет на турнир в Сочи? Репортаж СТВ

Владислав Логунов выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию
18 апреля 2018 16:27

Владислав Логунов выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию

Наталья Бестемьянова: «Я готова приезжать на мастер-классы, помогать с хореографией. Мы готовы привезти в Беларусь наш театр»
18 апреля 2018 16:23

Наталья Бестемьянова: «Я готова приезжать на мастер-классы, помогать с хореографией. Мы готовы привезти в Беларусь наш театр»