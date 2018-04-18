Прямой эфир

Новый тренер солигорского «Шахтёра» – россиянин Сергей Ташуев

18 апреля 2018 20:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» произвел замену на своем тренерском мостике. Отныне вместо поляка Марека Зуба вести «горняков» к белорусским турнирным вершинам будет 59-летний Сергей Ташуев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новый тренер солигорского «Шахтёра» – россиянин Сергей Ташуев-1

Специалист, чья мать, к слову, белоруска, тренировал множество российских клубов средней руки, но в последнее время был известен по работе с «Анжи» и «Кубанью». Однако с апреля 2016 года профессиональной тренерской деятельностью Ташуев не занимался.

# Футбол Беларуси # Фотофакт # Сергей Ташуев

Другие новости рубрики

Все новости
БАТЭ выиграл у «Немана» в первом полуфинальном поединке Кубка Беларуси
18 апреля 2018 20:40

БАТЭ выиграл у «Немана» в первом полуфинальном поединке Кубка Беларуси

Чемпионат Беларуси по шашкам: кто поедет на турнир в Сочи? Репортаж СТВ
18 апреля 2018 16:29

Чемпионат Беларуси по шашкам: кто поедет на турнир в Сочи? Репортаж СТВ

Владислав Логунов выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию
18 апреля 2018 16:27

Владислав Логунов выиграл бронзу на чемпионате Европы по фехтованию