Новый тренер солигорского «Шахтёра» – россиянин Сергей Ташуев

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» произвел замену на своем тренерском мостике. Отныне вместо поляка Марека Зуба вести «горняков» к белорусским турнирным вершинам будет 59-летний Сергей Ташуев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Специалист, чья мать, к слову, белоруска, тренировал множество российских клубов средней руки, но в последнее время был известен по работе с «Анжи» и «Кубанью». Однако с апреля 2016 года профессиональной тренерской деятельностью Ташуев не занимался.