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20 июля в Мядельском районе пройдёт областной велосипедный тур

19 июля 2019 18:39
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Новости Беларуси. Областной велосипедный тур пройдет в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

20 июля в Мядельском районе пройдёт областной велосипедный тур-1

Начнется он 20 июля. Посвящено мероприятие Году малой родины и памяти погибших во время Великой Отечественной войны. На велосипеды сядут около 600 человек.

20 июля в Мядельском районе пройдёт областной велосипедный тур-4

Старт будет дан в детском центре «Зубренок». А в деревне Минчаки состоится церемония возложения цветов к памнику погибшим воинам.

20 июля в Мядельском районе пройдёт областной велосипедный тур-7

Финиширует тур на городском пляже в Мяделе. Весь маршрут будет составлять 34 километра. По окончании велотура пройдет концертная программа.

20 июля в Мядельском районе пройдёт областной велосипедный тур-10

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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