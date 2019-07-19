20 июля в Мядельском районе пройдёт областной велосипедный тур

Новости Беларуси. Областной велосипедный тур пройдет в Мядельском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Начнется он 20 июля. Посвящено мероприятие Году малой родины и памяти погибших во время Великой Отечественной войны. На велосипеды сядут около 600 человек.

Старт будет дан в детском центре «Зубренок». А в деревне Минчаки состоится церемония возложения цветов к памнику погибшим воинам.