Эльвира Герман о золоте молодёжного ЧЕ-2019: в финальном забеге полька поджимала меня, заставила показать такой результат

Новости Беларуси. Медали наивысшей пробы на молодежном чемпионате Европы в белорусскую копилку положила действующая чемпионка Европы в беге с барьерами Эльвира Герман, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эльвира Герман, победительница молодежного чемпионата Европы по легкой атлетике (бег с барьерами): Это был последний старт молодежной категории, и теперь я уже перехожу официально во взрослый спорт. Поэтому для меня, безусловно, это очень важно. И приятным бонусом стало то, что я установила рекорд чемпионатов Европы до 23-х, как бы вписала свое имя. Это очень приятно.

В финальном забеге полька поджимала меня. Она заставила меня, можно так сказать, показать такой результат. Поэтому я не могу сказать, что это было легко. Это было очень интересно – это был очень близкий забег, и мне понравилось. Я очень люблю конкуренцию, поэтому мне этот забег очень понравился.

Я уже квалифицировалась, держу в голове Олимпийские игры.

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