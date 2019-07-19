НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку

Новости Беларуси. Для белорусских спортсменов Баку – счастливый город, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Для белорусских спортсменов Баку – счастливый город, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Поэтому все ребята, которые завоевали право выступить на XV летнем Европейском юношеском фестивале, с огромным нетерпением ожидают старта.
102 спортсмена в возрасте от 14 до 18 лет в восьми видах спорта представят нашу страну в Азербайджане. 19 июля они получили напутствие в Национальном олимпийском комитете.
Подробности в видеоматериале.