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НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку

19 июля 2019 19:52
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Новости Беларуси. Для белорусских спортсменов Баку – счастливый город, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку-1

Поэтому все ребята, которые завоевали право выступить на XV летнем Европейском юношеском фестивале, с огромным нетерпением ожидают старта.

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку-4

102 спортсмена в возрасте от 14 до 18 лет в восьми видах спорта представят нашу страну в Азербайджане. 19 июля они получили напутствие в Национальном олимпийском комитете.

Подробности в видеоматериале.

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку-7

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку-9

НОК проводил белорусских спортсменов на XV летний Европейский юношеский фестиваль в Баку-11

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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