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Белорусы завоевали золото на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров

01 июля 2021 11:57
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Новости Беларуси. На юниорском чемпионате Европы по пентатлону наши спортсмены вновь с медалью. На этот раз золотой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусы завоевали золото на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров-1

Награду высшей пробы в мужской эстафете завоевали Максим Марук и Алексей Хурс. Несмотря на то, что ребята неудачно выступили в лазер-ране, их первые места в плавании, фехтовании и конкуре позволили дуэту стать чемпионами Европы. В женской эстафете наши барышни стали четвертыми. Отрыв от третьего места составил всего 12 баллов.

Белорусы завоевали золото на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров-3

1 июля запланированы индивидуальные старты.

# Белорусские спортсмены # Максим Марук

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