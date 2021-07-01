Белорусы завоевали золото на чемпионате Европы по пентатлону среди юниоров

Новости Беларуси. На юниорском чемпионате Европы по пентатлону наши спортсмены вновь с медалью. На этот раз золотой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Награду высшей пробы в мужской эстафете завоевали Максим Марук и Алексей Хурс. Несмотря на то, что ребята неудачно выступили в лазер-ране, их первые места в плавании, фехтовании и конкуре позволили дуэту стать чемпионами Европы. В женской эстафете наши барышни стали четвертыми. Отрыв от третьего места составил всего 12 баллов.