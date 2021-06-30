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Капитан сборной Украины по футболу направит все призовые за ЧЕ на благотворительность

30 июня 2021 19:19
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Стало известно, что капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко принял решение направить призовые за выступление на Евро на благотворительность. Об этом сообщил агент спортсмена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Капитан сборной Украины по футболу направит все призовые за ЧЕ на благотворительность-1

Полузащитник удачно проявляет себя на этом чемпионате. Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти голов сборной на турнире. Сейчас футболист занимает 4-е место в рейтинге лучших игроков Евро.

Капитан сборной Украины по футболу направит все призовые за ЧЕ на благотворительность-4

Украинская дружина, обыграв Швецию, впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет с Англией.

# Футбол # Андрей Ярмоленко # Фотофакт

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