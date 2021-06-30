Капитан сборной Украины по футболу направит все призовые за ЧЕ на благотворительность

Стало известно, что капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко принял решение направить призовые за выступление на Евро на благотворительность. Об этом сообщил агент спортсмена, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Полузащитник удачно проявляет себя на этом чемпионате. Ярмоленко поучаствовал в четырех из пяти голов сборной на турнире. Сейчас футболист занимает 4-е место в рейтинге лучших игроков Евро.