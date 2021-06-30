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Оршанский «Витэн» второй год подряд выиграл чемпионат Беларуси по мини-футболу

30 июня 2021 19:05
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Новости Беларуси. «Витэн» – чемпион Беларуси по мини-футболу. Оршанцы на домашней площадке одолели ВРЗ и наконец взяли золотые медали турнира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Оршанский «Витэн» второй год подряд выиграл чемпионат Беларуси по мини-футболу-1

Путь к наградам был тернистым: финальная серия длилась максимально возможные пять матчей. И в каждом из них футболисты отличались обилием голов. Исключением не стала и решающая встреча. Сначала трижды отличись хозяева паркета, после вдогонку бросились гости. Гомельчане смогли сократить отставание до минимума, но сравнять счет так и не смогли – 3:2. Оршанский «Витэн» второй год кряду выигрывает чемпионат страны.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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