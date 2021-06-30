Оршанский «Витэн» второй год подряд выиграл чемпионат Беларуси по мини-футболу

Путь к наградам был тернистым: финальная серия длилась максимально возможные пять матчей. И в каждом из них футболисты отличались обилием голов. Исключением не стала и решающая встреча. Сначала трижды отличись хозяева паркета, после вдогонку бросились гости. Гомельчане смогли сократить отставание до минимума, но сравнять счет так и не смогли – 3:2. Оршанский «Витэн» второй год кряду выигрывает чемпионат страны.