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Ташуев о матче с «Торино»: Ошибки с таким соперником, не хватает адаптации, не хватает опыта

16 августа 2019 22:48
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Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы провели ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ташуев о матче с «Торино»: Ошибки с таким соперником, не хватает адаптации, не хватает опыта-1

Солигорский «Шахтер» в минске на стадионе «Динамо» принимал «Торино». Зрители, пришедшие на «Динамо», увидели два забитых мяча. На 81-й минуте отличился Дзадза. А в компенсированное время пенальти реализовал Януш. Ничья 1:1. «Шахтер» завершил выступление в Лиге Европы.

Ташуев о матче с «Торино»: Ошибки с таким соперником, не хватает адаптации, не хватает опыта-4

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:
Я думаю, задачи были выполнены ребятами. Много моментов создали, в частности, и достаточно агрессивно в отборе мяча работали. Конечно, были ошибки. Но на этом уровне ошибки с таким соперником… не хватает адаптации, не хватает опыта.

Ташуев о матче с «Торино»: Ошибки с таким соперником, не хватает адаптации, не хватает опыта-7

# Футбол Беларуси # Сергей Ташуев # Фотофакт

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