Ташуев о матче с «Торино»: Ошибки с таким соперником, не хватает адаптации, не хватает опыта

Солигорский «Шахтер» в минске на стадионе «Динамо» принимал «Торино». Зрители, пришедшие на «Динамо», увидели два забитых мяча. На 81-й минуте отличился Дзадза. А в компенсированное время пенальти реализовал Януш. Ничья 1:1. «Шахтер» завершил выступление в Лиге Европы.

Сергей Ташуев, главный тренер ФК «Шахтер»:

Я думаю, задачи были выполнены ребятами. Много моментов создали, в частности, и достаточно агрессивно в отборе мяча работали. Конечно, были ошибки. Но на этом уровне ошибки с таким соперником… не хватает адаптации, не хватает опыта.