Талай и Щелканов. В 9-й день Паралимпиады белорусы представлены в двух финалах

Новости Беларуси. На Паралимпиаде в Токио в медальном зачете на первой позиции по-прежнему сборная Китая, у нее 73 золотых медалей. Беларусь занимает 18-е место, у нас 5 наград наивысшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На Паралимпиаде в Токио в медальном зачете на первой позиции по-прежнему сборная Китая, у нее 73 золотых медалей. Беларусь занимает 18-е место, у нас 5 наград наивысшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В девятый соревновательный день наши спортсмены все еще могут значительно приумножить свою медальную копилку. Рано утром болели за пловцов. Егор Щелканов выступил на 100-метровке баттерфляем и занял на отборочном заезде четвертое место. От третьей позиции белорус отстал всего на 0,07 секунды. Однако у него еще есть шанс побороться за медаль.
Еще один белорусский пловец Алексей Талай будет пробовать завоевать медаль. Наш спортсмен выйдет на старт уже днем – в 12:30.
А в парагребле Илья Товпенец заехал на каноэ-одиночке на 200-метровке пятым и квалифицировался лишь в финал В, который пройдет 4 сентября. Первые три гребца пройдут в финал, так что у нас есть еще шанс.
Напомним, главные Игры четырехлетия в Токио завершатся 5 сентября.