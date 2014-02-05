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Талаева Ольга

05 февраля 2014 22:05
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Вид спорта: шорт-трек

Хобби: Спорт, автомобили, наука

Образование: Белорусский государственный университет физической культуры, Беларусь

Название клуба: RTCOP, Минск, BLR

Дебют: 2006

Начало карьеры

Начала заниматься этим спортом в семь лет.

Кумир
Шорт-трекисты Аполо Антон Оно и Игорь Железовский. 

Ольга Талаева завоевала единственную женскую белорусскую лицензию на Олимпиаду в шорт-треке. Этот вид спорта в стране только развивается, поэтому участие для нее - уже награда. О ставках на личный результат не говорит, чтобы не сглазить.  Но к пьедесталу спортсменка хочет быть как можно ближе (видео).

Ольга Талаева (сборная Беларуси по шорт-треку):
Тренер во время тренировки не разрешает разговаривать по телефону. С эмоциями начал ругаться на меня, почему я разговариваю на тренировке. Я просто закрыла глаза руками и у меня даже немножко, наверное, слезинка была. И он спрашивает: «Чего ты плачешь? Что-то случилось?». А я ему сказала, что мы едем на Олимпийские игры!

Спортивные достижения

Место

Вид соревнований

Год

Местоположение

Чемпионат мира

34

1500 м

2013

Дебрецен, HUN

34

1500 м

2011

Шеффилд, GBR

35

500 м

2013

Дебрецен, HUN

35

500 м

2012

Шанхай, CHN

35

1000 м

2010

София, BUL

36

1000 м

2013

Дебрецен, HUN

36

500 м

2011

Шеффилд, GBR

38

Итоговая индивидуальная классификация

2013

Дебрецен, HUN

40

Итоговая индивидуальная классификация

2010

София, BUL

41

1000 м

2012

Шанхай, CHN

41

1500 м

2012

Шанхай, CHN

41

Итоговая индивидуальная классификация

2011

Шеффилд, GBR

41

500 м

2010

София, BUL

41

1500 м

2010

София, BUL

42

Итоговая индивидуальная классификация

2012

Шанхай, CHN

Дисквалификация

1000 м

2011

Шеффилд, GBR

Кубок Мира (место в рейтинге)

38

1500 м

2013/2014

 

51

500 м

2010/2011

 

55

500 м

2013/2014

 

57

1000 м

2013/2014

 

60

1500 м

2012/2013

 

64

500 м

2012/2013

 

72

500 м

2011/2012

 

80

1500 м

2011/2012

 

81

1000 м

2010/2011

 

Чемпионат Европы

7

Эстафета, 3000 м

2011

Херенвен, NED

9

Эстафета, 3000 м

2013

Мальмё, SWE

9

Эстафета, 3000 м

2012

Млада-Болеслав, CZE< /td>

22

Итоговая индивидуальная классификация

2013

Мальмё, SWE

24

Итоговая индивидуальная классификация

2011

Херенвен, NED

31

Итоговая индивидуальная классификация

2012

Млада-Болеслав, CZE< /td>

В каких видах спорта белорусам ждать наград? Смотрите видео.

# Зимняя Олимпиада # Белорусские спортсмены на Олимпиаде-2014

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