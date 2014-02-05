Талаева Ольга

Вид спорта: шорт-трек
Хобби: Спорт, автомобили, наука
Образование: Белорусский государственный университет физической культуры, Беларусь
Название клуба: RTCOP, Минск, BLR
Дебют: 2006
Начало карьеры
Начала заниматься этим спортом в семь лет.
Кумир
Шорт-трекисты Аполо Антон Оно и Игорь Железовский.
Ольга Талаева завоевала единственную женскую белорусскую лицензию на Олимпиаду в шорт-треке. Этот вид спорта в стране только развивается, поэтому участие для нее - уже награда. О ставках на личный результат не говорит, чтобы не сглазить. Но к пьедесталу спортсменка хочет быть как можно ближе (видео).
Ольга Талаева (сборная Беларуси по шорт-треку):
Тренер во время тренировки не разрешает разговаривать по телефону. С эмоциями начал ругаться на меня, почему я разговариваю на тренировке. Я просто закрыла глаза руками и у меня даже немножко, наверное, слезинка была. И он спрашивает: «Чего ты плачешь? Что-то случилось?». А я ему сказала, что мы едем на Олимпийские игры!
Спортивные достижения
|
Место
|
Вид соревнований
|
Год
|
Местоположение
|
Чемпионат мира
|
34
|
1500 м
|
2013
|
Дебрецен, HUN
|
34
|
1500 м
|
2011
|
Шеффилд, GBR
|
35
|
500 м
|
2013
|
Дебрецен, HUN
|
35
|
500 м
|
2012
|
Шанхай, CHN
|
35
|
1000 м
|
2010
|
София, BUL
|
36
|
1000 м
|
2013
|
Дебрецен, HUN
|
36
|
500 м
|
2011
|
Шеффилд, GBR
|
38
|
Итоговая индивидуальная классификация
|
2013
|
Дебрецен, HUN
|
40
|
Итоговая индивидуальная классификация
|
2010
|
София, BUL
|
41
|
1000 м
|
2012
|
Шанхай, CHN
|
41
|
1500 м
|
2012
|
Шанхай, CHN
|
41
|
Итоговая индивидуальная классификация
|
2011
|
Шеффилд, GBR
|
41
|
500 м
|
2010
|
София, BUL
|
41
|
1500 м
|
2010
|
София, BUL
|
42
|
Итоговая индивидуальная классификация
|
2012
|
Шанхай, CHN
|
Дисквалификация
|
1000 м
|
2011
|
Шеффилд, GBR
|
Кубок Мира (место в рейтинге)
|
38
|
1500 м
|
2013/2014
|
|
51
|
500 м
|
2010/2011
|
|
55
|
500 м
|
2013/2014
|
|
57
|
1000 м
|
2013/2014
|
|
60
|
1500 м
|
2012/2013
|
|
64
|
500 м
|
2012/2013
|
|
72
|
500 м
|
2011/2012
|
|
80
|
1500 м
|
2011/2012
|
|
81
|
1000 м
|
2010/2011
|
|
Чемпионат Европы
|
7
|
Эстафета, 3000 м
|
2011
|
Херенвен, NED
|
9
|
Эстафета, 3000 м
|
2013
|
Мальмё, SWE
|
9
|
Эстафета, 3000 м
|
2012
|
Млада-Болеслав, CZE< /td>
|
22
|
Итоговая индивидуальная классификация
|
2013
|
Мальмё, SWE
|
24
|
Итоговая индивидуальная классификация
|
2011
|
Херенвен, NED
|
31
|
Итоговая индивидуальная классификация
|
2012
|
Млада-Болеслав, CZE< /td>
В каких видах спорта белорусам ждать наград? Смотрите видео.