Талаева Ольга

Вид спорта: шорт-трек

Хобби: Спорт, автомобили, наука

Образование: Белорусский государственный университет физической культуры, Беларусь

Название клуба: RTCOP, Минск, BLR

Дебют: 2006

Начало карьеры

Начала заниматься этим спортом в семь лет.

Кумир

Шорт-трекисты Аполо Антон Оно и Игорь Железовский.

Ольга Талаева завоевала единственную женскую белорусскую лицензию на Олимпиаду в шорт-треке. Этот вид спорта в стране только развивается, поэтому участие для нее - уже награда. О ставках на личный результат не говорит, чтобы не сглазить. Но к пьедесталу спортсменка хочет быть как можно ближе (видео).

Ольга Талаева (сборная Беларуси по шорт-треку):

Тренер во время тренировки не разрешает разговаривать по телефону. С эмоциями начал ругаться на меня, почему я разговариваю на тренировке. Я просто закрыла глаза руками и у меня даже немножко, наверное, слезинка была. И он спрашивает: «Чего ты плачешь? Что-то случилось?». А я ему сказала, что мы едем на Олимпийские игры!

Спортивные достижения

Место Вид соревнований Год Местоположение Чемпионат мира 34 1500 м 2013 Дебрецен, HUN 34 1500 м 2011 Шеффилд, GBR 35 500 м 2013 Дебрецен, HUN 35 500 м 2012 Шанхай, CHN 35 1000 м 2010 София, BUL 36 1000 м 2013 Дебрецен, HUN 36 500 м 2011 Шеффилд, GBR 38 Итоговая индивидуальная классификация 2013 Дебрецен, HUN 40 Итоговая индивидуальная классификация 2010 София, BUL 41 1000 м 2012 Шанхай, CHN 41 1500 м 2012 Шанхай, CHN 41 Итоговая индивидуальная классификация 2011 Шеффилд, GBR 41 500 м 2010 София, BUL 41 1500 м 2010 София, BUL 42 Итоговая индивидуальная классификация 2012 Шанхай, CHN Дисквалификация 1000 м 2011 Шеффилд, GBR Кубок Мира (место в рейтинге) 38 1500 м 2013/2014 51 500 м 2010/2011 55 500 м 2013/2014 57 1000 м 2013/2014 60 1500 м 2012/2013 64 500 м 2012/2013 72 500 м 2011/2012 80 1500 м 2011/2012 81 1000 м 2010/2011 Чемпионат Европы 7 Эстафета, 3000 м 2011 Херенвен, NED 9 Эстафета, 3000 м 2013 Мальмё, SWE 9 Эстафета, 3000 м 2012 Млада-Болеслав, CZE< /td> 22 Итоговая индивидуальная классификация 2013 Мальмё, SWE 24 Итоговая индивидуальная классификация 2011 Херенвен, NED 31 Итоговая индивидуальная классификация 2012 Млада-Болеслав, CZE< /td>

В каких видах спорта белорусам ждать наград? Смотрите видео.