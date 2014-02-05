Бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Гренобле передала могилевскому музею ленту и кубок

Новости Беларуси. Зал олимпийской славы и спорта открылся в Могилеве.

Экспонаты для музея предоставлены именитыми спортсменами региона и людьми, неравнодушными к спорту. Это целые коллекции значков, марок, медалей и кубков, по которым можно проследить историю развития спорта времен Советского Союза и современности. Здесь представлены также предметы, посвященные Олимпийским играм 1980 года в Москве, — губная гармошка, монокль и салфетка.

Не оставили без внимания проект и именитые спортсмены Могилевской области. Так, в зале появилась лента и кубок от Риты Ачкиной, которая стала бронзовым призером зимних Олимпийских игр в Гренобле в 1968 году в составе эстафетной команды СССР по лыжным гонкам.

Братья Богдановичи передали свои спортивные костюмы, в которых они завоевали золото на Олимпийских играх в Пекине.

Приятный подарок преподнес Александр Масейков — лодку, на которой спортсмен готовился к Олимпийским играм в Барселоне.

Александр Масейков, золотой призер XXV Олимпийских игр:

Я думаю, что коллекция будет пополняться не только за счет бывших спортсменов, тренеров, но и за счет будущих, я надеюсь.

Я помню, ходил в 32 школу, у нас была хоккейная коробка, на ней было написано – олимпийцы среди нас. Даже та надпись повлияла, подумал: может быть, и я. А когда молодежь придет сюда и увидит, что мы можем, какие у нас традиции, какие у нас возможности, я думаю, это придаст хороший импульс молодежи заниматься.

Николай Ананьев, вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси:

Главное, чтобы на примере этих людей приходило молодое поколение, училось, смотрело, анализировало и, конечно же, это привлекало к занятиям физкультурой и спортом.