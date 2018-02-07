Шорт-трек. Правила

Шорт-трек – вид скоростного бега на коньках. Спортсменам необходимо максимально быстро преодолеть соревновательную дистанцию по овальной ледовой дорожке длиной 111,12 м.

Дистанции олимпийских соревнований: бег на 500 м, 1000 м и 1500 м (среди мужчин и женщин), эстафетная гонка на 3000 м (женщины) и 5000 м (мужчины).

Всего разыгрывается 8 комплектов наград.

В шорт-треке спортсмены соревнуются по системе «на выбывание». Во время массового старта спортсмены используют различные тактики, чтобы прийти к финишу первыми (видео).

Индивидуальные соревнования. Участие принимают 32 спортсмена по 4 человека в каждом забеге. Из каждой четверки 2 победителей выходят в следующий круг. Так продолжается до тех пор, пока не определится последняя четверка, которая и разыгрывает медали.

Эстафета. Принимают участие 8 команд по 4 спортсмена. Каждая команда сама решает, сколько кругов будет бежать тот или иной спортсмен. Единственное исключение – это последние два круга, которые обязан бежать один и тот же конькобежец (исключение – если спортсмен получил травму). Две команды, показавшие лучшие результаты в полуфиналах, выходят в финал.