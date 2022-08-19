«Такая вот агрессивно настроенная игра». ХК «Минск» оформил хет-трик в хоккее на траве

В финальном матче за трофей сошлись две ведущие команды Беларуси – «Минск» и брестский «Строитель». Столичная команда сразу обозначила свой настрой, забив гол в первом периоде – отличился Евгений Степанец. Но брестчане не сдавались и в третьем периоде восстановили равновесие. Правда, ненадолго. Тот же Евгений Степанец в заключительной четверти поединка сначала вывел «Минск» вперед, а затем на последних секундах поставил победную точку. 3:1 – виктория столичной дружины.

Сергей Дроздов, главный тренер ХК «Минск»:

Такая вот агрессивно настроенная игра. Концентрировались больше создавать атак, реализовывать моменты. Хочу отметить, что у нас штрафные угловые немножко сегодня не заладились. И было недостаточно: всего лишь два. А так, в принципе, тот боевой настрой, который мы, приехав после турнира «Прометей», который проводился в Бресте, тоже одержав победу в этом турнире. Ну такой вот дух моральный, когда ребята хотят побеждать, воплотился в сегодняшнюю игру. Так что я считаю, замечательно.