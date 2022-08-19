«Это была невероятная игра». Комментарии Соболенко после победы над Роджерс

Арина Соболенко продолжает успешно продвигаться по турнирной сетке в американском Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко продолжает успешно продвигаться по турнирной сетке в американском Цинциннати, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска вышла в четвертьфинал. В напряженном поединке в рамках 1/8 финала наша спортсменка одолела хозяйку корта Шелби Роджерс – 6:4, 6:7, 6:4 (подробности противостояния читайте здесь).
Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:
Это был сумасшедший матч, она показывала невероятный теннис. Надеюсь, зрители насладились нашей игрой. Думала, мне нужно звать своего психолога. Во втором сете у меня был флешбэк из моего прошлого матча с Кудерметовой, и в тот момент я была слишком эмоциональна. В третьем сете я пыталась контролировать то, что зависело от меня, и мне кажется, что получилось неплохо. Это была невероятная игра, очень трудная.