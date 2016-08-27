Сын Ивана Тихона: Он получит золото на следующей Олимпиаде

Новости Беларуси. Бурные аплодисменты, а ещё цыганский табор и фейерверк, который взмывал в воздух под аккомпанемент военного оркестра. Именно так встречали серебряного призера Олимпиады в Рио Ивана Тихона в родном Гродно.

У подъезда, где живёт спортсмен, собрались многочисленные болельщики: соседи, друзья, родные и близкие белорусского метателя молота.

Воздушные шары, военный оркестр, и даже цыганский табор – на малой родине – в Гродно – серебряного призера игр в Рио встречали как настоящего чемпиона. Это тот случай, когда серебро – дороже золота.

Местные жители гордятся соседству с выдающимся спортсменом. В их доме уже много лет живёт традиция: встречать Тихона после очередной победы со всеми почестями.

Вот ради таких хлебосольных встреч он уже не мог не вернуться без награды. Тихон признается: даже за тысячи километров ощущал поддержку земляков.

Иван Тихон, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Я уезжал с великолепным, и приезжаю тоже с хорошим настроением. Потому что мне удалось порадовать всех и отстоять свои интересы.

В его ближайших планах – разделить серебряную победу с родными. Со своей женой Иван в браке уже 15 лет. Ольга никогда не переставала верить в мужа. Даже после допингового скандала она была уверена: у Ивана ещё много непокорённых пьедесталов. В четверг она первая встречала мужа в аэропорту. Говорит, эмоции зашкаливали.

Ольга Тихон, супруга серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Гордость, конечно, прямо распирала, если честно. Зал ожиданий был в основном болельщиков Ивана, и они его очень сильно встречали, очень радостно. Иван, конечно, тоже счастлив был увидеться. Понимает, что труд, который делает, оценён.

Конечно, после этого возвращения Тихона на олимпийский пьедестал журналисты не упустили возможность спросить у спортсмена о продолжении карьеры.

Иван Тихон, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Я думаю, что вы услышите ответ через пару месяцев, когда это детально будет. Бросаться словами не стоит заранее.

Болельщики, конечно, ждут новых побед. В Олимпийский бой Ивана Тихона готова отпустить и семья. И, к слову, прогнозы на медали – более чем оптимистичные.

Ольга Тихон, супруга серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

С радостью. Конечно, пусть едет и завоёвывает ещё медали, чтобы радовать болельщиков своих и нас.

Иван Тихон, сын серебряного призера Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро:

Он получит золото на следующей Олимпиаде.