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Криштиану Роналду назван лучшим футболистом Европы

26 августа 2016 11:29
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Названо имя лучшего футболиста минувшего европейского сезона. Неожиданностей не произошло – приз вручили Криштиану Роналду, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Помимо него претендентами на награду были валлиец Гарэт Бэйл и француз Антуан Гризманн. Но Криштиану, в отличие от них, стал обладателем сразу двух весомых трофеев прошлого сезона – Кубка чемпионов в составе «Реала» и Кубка Европы в составе сборной Португалии.

Для Роналду это уже второй аналогичный титул. Впервые он стал футболистом года в Европе в 2014-м.

# Футбол # Криштиану Роналду

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