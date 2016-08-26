Криштиану Роналду назван лучшим футболистом Европы

Названо имя лучшего футболиста минувшего европейского сезона. Неожиданностей не произошло – приз вручили Криштиану Роналду, сообщили в программе СТВ-Спорт.

Помимо него претендентами на награду были валлиец Гарэт Бэйл и француз Антуан Гризманн. Но Криштиану, в отличие от них, стал обладателем сразу двух весомых трофеев прошлого сезона – Кубка чемпионов в составе «Реала» и Кубка Европы в составе сборной Португалии.

Для Роналду это уже второй аналогичный титул. Впервые он стал футболистом года в Европе в 2014-м.