Команда немногочисленная, но мы приедем со щитом: честь Беларуси в Рио защитит 21 паралимпиец

Новости Беларуси. Бразилия вновь собирает спортсменов со всего мира. В начале сентября там стартуют 15 летние Паралимпийские игры. Они обещают стать самыми крупными в истории.

И 26 августа в Минске состоялись торжественные проводы белорусской паралимпиийской сборной в Рио-де-Жанейро. Церемония прошла в зале славы Национального олимпийского комитета. Там собрались несколько десятков атлетов, которым предстоит защищать честь нашей страны на стартах четырёхлетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Едва опустели стадионы олимпийского Рио, спортивным духом зажечь бразильские будни готовы паралимпийцы. 15 игры – это более 20 видов спорта, причём впервые медали разыграют в гребле на байдарках и каноэ и в триатлоне.

Самые крупные игры в истории. 4350 спортсменов. Всего 526 комплектов наград.

Бороться за них будут и белорусские атлеты. 26 августа в здании Национального олимпийского комитета состоялись торжественные проводы нашей сборной. Напутственное слово главы государства передаёт Максим Рыженков, первый вице-президент НОК.

Беларусь будет участвовать в 5 видах спорта.

Это лёгкая атлетика, плавание, дзюдо, академическая гребля (её ещё называют адаптивной) и фехтование. Туристов в сборной нет, выстрелить может каждый – опытные спортсмены и дебютанты.

Олег Шепель, председатель ОО «Паралимпийский комитет Республики Беларусь»:

Олимпиаду случайно выиграть нельзя. Её случайно можно проиграть, потому что такие законы спорта. Я очень надеюсь, что всё-таки мы будем с высоко поднятой головой.

Как бы ни боялись сглазить, как бы ни говорили о том, что важна не победа, важно участие. Но каждый едет в Рио для того, чтобы в очередной раз преодолеть себя и покорить вершину. Кто-то просто показать свой максимум. Кто-то – обязательно стать чемпионом.

Олимпийский принцип жизни: четыре года изнурительных тренировок, чтобы в эти пару недель превзойти все ожидания.

Игорь Бокий. Трудно представить, что может в преддверии Игр загадать наш именитый пловец. Лондон-2012 стал для него настоящим триумфом. Пять золотых наград. И ещё серебро.

Игорь Бокий, член паралимпийской сборной Беларуси:

Я надеюсь, что покажем результат ещё лучше, чем это было в Лондоне 2012 года. Эти четыре года были очень тяжёлыми, мы очень усердно работали. Надеюсь, что мы сможем реализовать всё, на что мы способны сейчас.

В сборной Беларуси, а нашу страну представит 21 спортсмен, каждый уже доказал, что может.

Тамара Сивакова. Легкая атлетика. Седьмые игры в карьере.

Тамара Сивакова, член паралимпийской сборной Беларуси:

Должно совпасть: сила, дух, спортивный результат и свыше. Поэтому медали будут. Команда немногочисленная, но я думаю, мы приедем со щитом.

Людмила Волчек. Выступит в академической гребле. Старты, заставляющие гордится ей всю страну, трудно навскидку сосчитать даже опытным спортивным функционерам. И всё равно каждый старт волнительный, как первый.

Людмила Волчек, член паралимпийской сборной Беларуси:

Каждые паралимпийские игры – это как в первый раз. Поэтому готовимся, волнуемся, и всё это присутствует в нас как в обычных спортсменах. Никаких условий не боимся, ни хороших, ни плохих: мы спортсмены, ко всему привыкли, к разным условиям. Поэтому мы привыкли бороться, привыкли, не смотря ни на что, преодолевать трудности.

Сегодня же, на торжественной церемонии объявили имена капитана – это Анна Канюк – и знаменосца белорусской сборной.

Белорусский флаг на церемонии открытия понесёт Александр Трипуть.

Кстати, после церемонии в штаб-квартире НОК сборная отправилась на возложение цветов: дань белорусским традициям. Ещё одно напоминание о том, что представлять на аренах Рио спортсмены будут не только себя, но и всю страну.

Александр Трипуть, член паралимпийской сборной Беларуси:

Приятно, что мне доверили нести, поэтому с чувством долга еду туда. Настроен великолепно, кровь кипит. Хочется быстрее на старт уже.

Белорусские спортсмены выступают в Паралимпийских играх с 1988 года.

За это время привезли 124 медали, 39 из них – высшего достоинства. Белорусским болельщикам остается ждать, что в ближайшее время эта копилка пополнится. Паралимпийские Игры в Рио стартуют 7, а финишируют 18 сентября