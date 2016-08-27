Олимпиада-2016: как встречали белорусских героев на родине и какие ближайшие планы у 40-летнего Ивана Тихона

Победители предвыборной гонки определятся 11 сентября. В этот день мы пойдем голосовать за лучших, конечно, и станут вскоре после известны результаты. А триумфаторы Олимпиады в Бразилии уже вписаны в историю (не только спорта). 9 медалей – в этот раз у белорусов, и 99 – за всю историю Олимпиад – на счету нашей суверенной страны. Эх, одну не дотянули до сотки. Интересно, кто же принесет юбилейную сотую награду на олимпийских играх в Южной Корее? Точно не герои нашего следующего сюжета – Олимпиада-то будет зимней. О героях-медалистах Летних игр, о первых днях на родной земле рассказывает Анастасия Бенедисюк.

Вот эта улица, вот этот дом. Деревня Потока Могилевской области. Именно здесь в доме, что не удивительно – под № 1, и живет наша первая медаль Рио. И имя ей Даша. Наша Даша, на сей раз Наумова. Правда, на седьмой день Олимпиады завоевала для Беларуси первое серебро.

Для глухой деревушки всего в несколько хаток Наумова теперь первый человек, пусть и не живет здесь вот уж как несколько лет. Соседка напротив медалистку помнит и вовсе еще школьницей, а потому в каждой брюнетке Дашку видит. Приятно.

Там-то мы призера Олимпиады и застали. Среди кобачков, томатов и малины. Обходит свои владения, шутит: так душой отдыхает. И здесь же нахлынуло: вспомнилось, как за 2,5 километра в школу ходила в соседнюю деревню, как любила мяч погонять и как мечтала стать поваром. Готовить научилась, но куда лучше румяных кругляшей на сковородке получается у Даши другое. Она с легкостью поднимает такие блины, что у крепких мужчин от удивления скулы сводит.

Так будущая призер главного старта четырехлетия начала тренироваться еще в первом классе. Затем были увлечения легкой атлетикой – она толкала ядро и метала диски. Но роста для громких побед не хватало. К 10-у классу уже точно определилась: она будет укрощать штангу.

20-летняя дебютантка в упорнейшей борьбе вырвала для Беларуси серебро в весовой категории до 75 килограммов. Свой последний подход в 142 килограмма спокойная и хладнокровная Наумова завершает со слезами счастья. По итогу рывка и толчка лишь килограмм уступив тяжелоатлетке из Северной Кореи, бронза – у Испании.

Дарья Наумова, серебряный призер Олимпийских игр:

Эмоции переполняли. Это и радость, и гордость. Первая медаль Беларуси.

Помост, штанга – все это время за Дашу Наумову болела не только вся страна, ее родные, но и маленький бельчонок Нильсон. Теперь вот лично на зуб серебро пробует.

Ибрагим Саидов, бронзовый призер Олимпийских игр:

Я могу еще 2-3 схватки сделать.

Он бы мог, и наверняка завоюет еще не одну медаль для Беларуси. Но в тот вечер 21 августа он сделал даже больше, чем было в его силах. В малом финале Ибрагим Саидов встречался с грузином Берианидзе, выступающим под флагом Армении. Что скрывать: соперник куда мощнее, глыба.

Ибрагим Саидов, бронзовый призер Олимпийских игр:

У меня чистый вес – 105 кг. Это весовая категория для 97 кг. Выступление в супертяжелой весовой категории было как вызов самому себе.

Под стягом борец из Дагестана выступает лишь год. Сам родом с тех мест, где занятие мальчишками борьбой не обсуждается – это в крови. Долгое время он не выступал на чемпионатах России – просто не давали. Путь на мировые ковры был закрыт. Переехать в Беларусь посоветовал отец – сегодня его уже нет рядом с Ибрагимом. Бронзу Рио атлет посвящает именно отцу. И всем белорусам за возможность заниматься «спортом жизни» обещает уже золото Токио.

Вадим Стрельцов, серебряный призер Олимпийских игр:

Куда потратим призовые еще не решили. Возможно, что улучшим свои жилищные условия.

Главное золото в жизни Стрельцова с увесистым олимпийским серебром. Любимая игрушка маленькой Крис – это долгие годы тренировок, старты, травмы, разочарования и успехи ее папы. Это первая олимпийская медаль Вадима Стрельцова. Накануне двух предыдущих Игр он получил травмы. В 2008 году выступал с болью, в 2012-м вообще не поехал из-за проблем с коленом. Многие на нем тогда ставили крест, но в большой спорт он вернулся.

Вадим Стрельцов, серебряный призер Олимпийских игр:

После чемпионата мира, когда выиграл, понимал, что медаль надо брать. Волнение, может, и не справился со своим результатом, нервами, эмоциями. Переживал сильно.

Больше половины жизни 30-летний могилевчанин укрощает штангу и в ближайшие четыре года прекращать делать это не намерен. Золото Олимпиады – главная цель Стрельцова.

Джавид Гамзатов, бронзовый призер Олимпийских игр:

Медаль дома.

И добавляет с улыбкой: дескать, не всем, думаю, на нее посмотреть интересно. Заблуждение – вторим бронзовому борцу Гамзатову.

Греко-римская борьба. Весовая категория до 85 килограммов. За третье место на олимпийском пьедестале лезгин по национальности боролся с представителем Болгарии Николаем Бойряковым.

Джавид Гамзатов, бронзовый призер Олимпийских игр:

Конкуренция очень сильная. Заочно был знаком со всеми знаком. Но встречаться приходилось только с украинцем. Чего не хватило? Все хватило, все было хорошо. Немножко судьи не скажу, что ошиблись. Просто сделали свое дело.

Сегодня Гамзатов все больше времени проводит с семьей и друзьями, в сентябре – снова тренировки. Достижение – это ежеминутный труд. Не теряем их и мы, правда, пара приемчиков заканчивается разве что улыбкой. Не женское это дело, скажете вы? А нет. И «серебряная» Мамашук тому пример.

Дебютантка Олимпийских игр Мария Мамошук, выступая на ковре в Рио, победила соперниц из Казахстана, Швеции, Америки. В финальной схватке она уступила лишь японке.

С гордостью и замиранием в сердце следили все за успехами и наших гребчих – без тренера и медиков в Рио, без крепкого тыла мужской команды, выступая и за себя, и «за того парня».

Бронза и еще у одной представительницы Беларуси – рыбки Герасимени. Уже позже станет ясно: ей не хватило 0,4 секунды – были бы ногти длиннее.

На призовые Герасименя мечтает свить свое гнездышко. В марте пловец Цуркин сделал ей предложение – уже планируют свадьбу. Но карьеру призер Олимпиады бросать пока не собирается.

Как, впрочем, и еще один белорус. Золотой. Единственная медаль высшей пробы. Гордость. И о любовных узах, к слову, здесь все тоже интригующе очень. Сейчас, правда, сам Владислав Гончаров говорить об этом отказывается. Но его сердце занято. И кто знает, может, и кольца олимпийские обручальными станут.

Он еще не успел разобрать чемодан. Поздравления, встречи, нескончаемые интервью – дело приятное, но к тренировкам Гончаров уже вернулся – растяжки, восстановления – марку надо держать. А ведь когда-то мечтал стать гимнастом. Сказали: не перспективен. Клеил самолеты, мечтал о полете. А взлетел то как.

В конкурентах – двукратный медалист Олимпиады и чемпион мира 2015 года. Но наш дал-таки фору атлетам из Поднебесной, прыгнув, кажется, не выше головы – выше самих небес. Единственное наше золото и первое вовсе в этом виде спорта.

Так в аэропорту в четверг встречали последнюю группу белорусских спортсменов. Легкоатлеты, баскетболистки и, конечно, наши грации. От них ждали многого, но то ли фортуна, то ли конкуренция. Такого еще не было.

Меж тем, первый номер нашей команды Мелитина Станюта с трапа поспешила развенчать мифы.

Мелитина Станюта, участник Олимпийских игр:

Я ничего не заявляла, что заканчиваю или не заканчиваю. Я такого не говорила. Не знаю, кто такое за меня говорит, но если найду, поговорю с этим человеком.

Этим же рейсом из Рио на родину возвращался человек-железобетон. Иван Тихон знает, что такое Олимпиада и как важно бороться до последнего. Он уже был призером Игр в Пекине. Все помнят, как потом, якобы уличив Тихона в употреблении допинга, наград лишили, как долго белорус доказывал прозрачность своей победы, и доказал. И подтвердил спустя восемь лет. Серебро.

Иван Тихон, серебряный призер Олимпийских игр:

Приезжаю тоже с хорошим настроением, потому что мне удалось порадовать всех и отстоять свои интересы.

И, кстати. О завершении карьеры 40-летний Тихон говорить пока тоже не торопится. В ближайших планах – написать книгу. Меж тем, очередная глава белорусского спорта уже готова.