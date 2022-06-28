«На футболе мы первое место заняли». Сборная из Смолевичей – победитель областных соревнований «Кожаный мяч»

Новости Беларуси. Сборная команда Смолевичского района стала чемпионом областных соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Причем отличились девочки. За время футбольного поединка они провели несколько матчей, в решающей схватке оказавшись сильнее спортсменок из Несвижа. Сейчас девочки готовятся уже к республиканскому этапу соревнований. С маленькими футболистками познакомилась Анастасия Кончиц.

Вместо легкой юбки – удобные шорты. А вместо телефона – футбольный мяч. Маленькие спортсменки из Смолевичского района предпочитают проводить все свободное время на свежем воздухе. На тренировки по футболу собираются регулярно и, несмотря на юный возраст, уже делятся тонкостями игры.

София Разновская, представитель футбольной команды Смолевичского района:

Пенальти надо бить вот этой частью, потому что если ты бьешь, не промахнешься. Надо только бить, интрига может быть: можешь забить гол, а можешь и не забить.

Во время тренировок девочки воспитывают выносливость. Большое внимание тактике и стратегии. Команда участвует во всех турнирах.