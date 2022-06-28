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«На футболе мы первое место заняли». Сборная из Смолевичей – победитель областных соревнований «Кожаный мяч»

28 июня 2022 13:21
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Новости Беларуси. Сборная команда Смолевичского района стала чемпионом областных соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Причем отличились девочки. За время футбольного поединка они провели несколько матчей, в решающей схватке оказавшись сильнее спортсменок из Несвижа. Сейчас девочки готовятся уже к республиканскому этапу соревнований.

С маленькими футболистками познакомилась Анастасия Кончиц.

«На футболе мы первое место заняли». Сборная из Смолевичей – победитель областных соревнований «Кожаный мяч»-1

Вместо легкой юбки – удобные шорты. А вместо телефона – футбольный мяч. Маленькие спортсменки из Смолевичского района предпочитают проводить все свободное время на свежем воздухе. На тренировки по футболу собираются регулярно и, несмотря на юный возраст, уже делятся тонкостями игры.

«На футболе мы первое место заняли». Сборная из Смолевичей – победитель областных соревнований «Кожаный мяч»-4

София Разновская, представитель футбольной команды Смолевичского района:
Пенальти надо бить вот этой частью, потому что если ты бьешь, не промахнешься. Надо только бить, интрига может быть: можешь забить гол, а можешь и не забить.

«На футболе мы первое место заняли». Сборная из Смолевичей – победитель областных соревнований «Кожаный мяч»-7

Во время тренировок девочки воспитывают выносливость. Большое внимание тактике и стратегии. Команда участвует во всех турнирах.

«На футболе мы первое место заняли». Сборная из Смолевичей – победитель областных соревнований «Кожаный мяч»-10

Милана Батура, представитель футбольной команды Смолевичского района:
Я была в трех-четырех соревнованиях за городом, в городе. Мне понравилось. Мы все дружно ехали в автобусе, пели песни. На футболе мы первое место заняли.

Подробности в видеоматериале.

# Футбол Беларуси # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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