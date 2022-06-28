Прямой эфир

«Шаг к дальнейшему развитию». Белорусское и российское общества «Динамо» в НОК подписали соглашение о сотрудничестве

28 июня 2022 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» расширяет горизонты сотрудничества с российскими коллегами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шаг к дальнейшему развитию». Белорусское и российское общества «Динамо» в НОК подписали соглашение о сотрудничестве-1

28 июня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета белорусское и российское общества «Динамо» заключили соглашение о международном сотрудничестве. Обе организации имеют единую корневую систему. Белорусы и россияне давно и плотно контактируют, а также проводят совместные мероприятия. Теперь сотрудничество станет еще более продуктивным.

«Шаг к дальнейшему развитию». Белорусское и российское общества «Динамо» в НОК подписали соглашение о сотрудничестве-4

Основная задача соглашения – укрепление взаимодействия в сфере физической культуры и спорта, развитие массового и детско-юношеского спорта, популяризация здорового образа жизни.

«Шаг к дальнейшему развитию». Белорусское и российское общества «Динамо» в НОК подписали соглашение о сотрудничестве-7

Игорь Оберемко, председатель Центрального совета БФСО «Динамо»:
Первый этап – мы сейчас подписали двустороннее соглашение. Это даст нам шаг к дальнейшему развитию. Естественно, что касается двустороннего соглашения, у нас тесным образом налажены все наши спортивные соревнования, как среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, так и среди наших детско-юношеских спортивных школ и детских спортивных клубов Российской Федерации по видам спорта, которые наше общество развивает. У нас очень тесное взаимодействие, у нас очень-очень строгий и напряженный график соревнований, поэтому мы будем его выдерживать, будем взаимодействовать. Это будет дальнейшим толчком развития наших спортсменов. Я уверен, что наши спортсмены уровень своего спортивного мастерства не потеряют.

«Шаг к дальнейшему развитию». Белорусское и российское общества «Динамо» в НОК подписали соглашение о сотрудничестве-10

«Свой опыт накапливать и передавать друг другу». Анатолий Гулевский о сотрудничестве с белорусским «Динамо». Подробнее здесь.

# Беларусь-Россия # Анатолий Гулевский # Игорь Оберемко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Главный судья Открытого ЧБ по теннису на старте турнира: «Жарко, тяжело, но они привычные все»
28 июня 2022 15:17

Главный судья Открытого ЧБ по теннису на старте турнира: «Жарко, тяжело, но они привычные все»

«На футболе мы первое место заняли». Сборная из Смолевичей – победитель областных соревнований «Кожаный мяч»
28 июня 2022 13:21

«На футболе мы первое место заняли». Сборная из Смолевичей – победитель областных соревнований «Кожаный мяч»

«Энергетик-БГУ» примет БАТЭ. Определились пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу
28 июня 2022 12:43

«Энергетик-БГУ» примет БАТЭ. Определились пары 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу