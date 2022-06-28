«Шаг к дальнейшему развитию». Белорусское и российское общества «Динамо» в НОК подписали соглашение о сотрудничестве

Игорь Оберемко, председатель Центрального совета БФСО «Динамо»:

Первый этап – мы сейчас подписали двустороннее соглашение. Это даст нам шаг к дальнейшему развитию. Естественно, что касается двустороннего соглашения, у нас тесным образом налажены все наши спортивные соревнования, как среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, так и среди наших детско-юношеских спортивных школ и детских спортивных клубов Российской Федерации по видам спорта, которые наше общество развивает. У нас очень тесное взаимодействие, у нас очень-очень строгий и напряженный график соревнований, поэтому мы будем его выдерживать, будем взаимодействовать. Это будет дальнейшим толчком развития наших спортсменов. Я уверен, что наши спортсмены уровень своего спортивного мастерства не потеряют.