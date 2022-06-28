«Шаг к дальнейшему развитию». Белорусское и российское общества «Динамо» в НОК подписали соглашение о сотрудничестве

Новости Беларуси. Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» расширяет горизонты сотрудничества с российскими коллегами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» расширяет горизонты сотрудничества с российскими коллегами, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
28 июня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета белорусское и российское общества «Динамо» заключили соглашение о международном сотрудничестве. Обе организации имеют единую корневую систему. Белорусы и россияне давно и плотно контактируют, а также проводят совместные мероприятия. Теперь сотрудничество станет еще более продуктивным.
Основная задача соглашения – укрепление взаимодействия в сфере физической культуры и спорта, развитие массового и детско-юношеского спорта, популяризация здорового образа жизни.
Игорь Оберемко, председатель Центрального совета БФСО «Динамо»:
Первый этап – мы сейчас подписали двустороннее соглашение. Это даст нам шаг к дальнейшему развитию. Естественно, что касается двустороннего соглашения, у нас тесным образом налажены все наши спортивные соревнования, как среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности, так и среди наших детско-юношеских спортивных школ и детских спортивных клубов Российской Федерации по видам спорта, которые наше общество развивает. У нас очень тесное взаимодействие, у нас очень-очень строгий и напряженный график соревнований, поэтому мы будем его выдерживать, будем взаимодействовать. Это будет дальнейшим толчком развития наших спортсменов. Я уверен, что наши спортсмены уровень своего спортивного мастерства не потеряют.
«Свой опыт накапливать и передавать друг другу». Анатолий Гулевский о сотрудничестве с белорусским «Динамо». Подробнее здесь.