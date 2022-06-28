Главный судья Открытого ЧБ по теннису на старте турнира: «Жарко, тяжело, но они привычные все»
Новости Беларуси. 28 июня в Минском городском центре олимпийского резерва стартовали матчи первого круга основной сетки Открытого чемпионата Беларуси по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Помимо белорусских спортсменов, в соревнованиях принимают участие и российские теннисисты.
Медали чемпионата Беларуси будут разыграны в одиночном и парном разрядах, а также в миксте.
Турнир важен в первую очередь для тех, кто стучится в двери национальной команды. Для подрастающего поколения эти соревнования – дополнительная возможность проявить себя и показать свои спортивные навыки. Несмотря на сложные погодные условия, теннисисты выкладываются и работают на корте с полной самоотдачей.
Андрей Ахраменко, главный судья соревнований:
Жарко, тяжело, но они привычные все. То есть они все готовы. Ничего такого слишком экстремального для них нет, для игроков. Очки здесь получают только в белорусский рейтинг, если брать рейтинговые. А так для большинства – это подготовка для дальнейших турниров, если они поедут играть на международные профессиональные турниры.
Победители и призеры Открытого чемпионата Беларуси по теннису станут известны 3 июля.