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Сувениры от Лукашенко, памятное фото с Президентом, эмоции болельщиков – посмотрите на эти кадры!

25 ноября 2023 13:59
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Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в новом сезоне. Матч завершился со счетом 9:4. Игра получилась интригующей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сувениры от Лукашенко, памятное фото с Президентом, эмоции болельщиков – посмотрите на эти кадры!-1

По сложившейся традиции болельщики участвовали в конкурсах между периодами и получили призы от Президентского спортивного клуба. Без подарков не ушли и другие зрители.

Сувениры от Лукашенко, памятное фото с Президентом, эмоции болельщиков – посмотрите на эти кадры!-4

После финальной сирены они получили десятки игрушек от игроков команды Президента.

Сувениры от Лукашенко, памятное фото с Президентом, эмоции болельщиков – посмотрите на эти кадры!-7

Горячо было не только на льду, но и на трибунах. Болельщики со всей Минской области и даже России предпочитают проводить выходные здесь, в «Олимпик-Арене».

Сувениры от Лукашенко, памятное фото с Президентом, эмоции болельщиков – посмотрите на эти кадры!-10

Сувениры от Лукашенко, памятное фото с Президентом, эмоции болельщиков – посмотрите на эти кадры!-12

Болельщики на матче делятся эмоциями – читайте здесь.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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