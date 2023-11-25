Сувениры от Лукашенко, памятное фото с Президентом, эмоции болельщиков – посмотрите на эти кадры!

Новости Беларуси. Хоккейная команда Президента Беларуси одержала вторую победу в новом сезоне. Матч завершился со счетом 9:4. Игра получилась интригующей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По сложившейся традиции болельщики участвовали в конкурсах между периодами и получили призы от Президентского спортивного клуба. Без подарков не ушли и другие зрители.

После финальной сирены они получили десятки игрушек от игроков команды Президента.

Горячо было не только на льду, но и на трибунах. Болельщики со всей Минской области и даже России предпочитают проводить выходные здесь, в «Олимпик-Арене».